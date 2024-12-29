她拚到達標「一聽公司超悲1消息」　網秒嘆：年後一堆年輕人跑了

▲原PO聽到不發年終後，整個崩潰了！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「 沒年終！真的很沒動力...」一名女網友哀喊，拚了全命完成個人業績，結果公司宣布不發年終，原因是整體績效沒達到，讓她崩潰又氣憤「基本上就是個精神擺爛，但又不能表現太明顯的掙扎狀態！」底下網友熱議，「待傳產有領過年終5-6千塊的，過完年一堆待一年左右的年輕人跑了！」

一名女網友在Dcard表示，她拚死拚活達到個人績效，原以為能憑努力過個好年，不料公司最近才公告「因整體績效未達標準，不發年終獎金」，讓她瞬間夢碎。

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對於這樣的決定，原PO覺得委屈又氣憤，甚至失去了對工作的動力，連手邊急迫的專案都無法提起勁處理。

面對公司即將舉行的尾牙，原PO坦言心情複雜，既不想參加，又怕被貼上不合群的標籤；更糟的是，她目前還未找到新工作，無法真正放手離開。「即使真的找不到，難道我真的要留在這裡老死嗎？」這句話透露出她深深的不安與無奈。

底下網友熱議，「快逃」、「多的是嫌棄沒年終又不敢逃的老人」、「之前待傳產有領過年終5-6千塊的，過完年一堆待一年左右的年輕人跑了（原本面試是說年終至少會有一個月）」、「有點驚訝！還沒要放假耶，公司這麼快宣布，那大家應該有都會開始投履歷找新工作了」、「看開一點，外面很多都沒年終」、「老話一句，工作自己選的，不爽做就離開」。

也有苦主直呼，「我懂...我是做的死去活來，然後平均考績低於標準，被打低於標準的是加班配合度，我幾乎加到要爆掉，問他居然說因為我特休都請完，但面對接下來的尾牙和可能漫長的求職過程，情緒無處排解...準備過完年去當保全好了」、「我公司還固定要有人吃最差考評，年終直接歸零哩」。