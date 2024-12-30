女神來了！一粒首次挑戰大銀幕《尋找高雄熊》　跨年夜驚喜公開

▲女神來了！一粒首次挑戰大銀幕「上山又下海」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

跨年倒數2天！高雄市政府今（30）日提前釋出跨年晚會串場短片的照片，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊人氣成員一粒（趙宜莉）首次挑戰大銀幕，攜手隊友螢螢及演員張庭瑚拍攝《尋找高雄熊》短片，帶領觀眾上山下海、探索城市魅力，完整作品將於高雄跨年晚會正式公開。

短片《尋找高雄熊》以「這一天，高雄熊竟然不見了！」揭開序幕，三人展開尋熊之旅，尋熊足跡遍及捷運美麗島站、內惟藝術中心、駁二、美濃水圳、多納高吊橋、蚵仔寮漁港等地，歌神站長林忠明、帥警韓韓也在片中驚喜現身。三人最終是否找到高雄熊，答案將在晚會現場揭曉。

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出身高雄鳳山的一粒表示，儘管拍攝時太陽很大，也相當享受高雄暖冬的陽光，在駁二搭輕軌、逍遙園吃冰淇淋都是很棒的體驗，尤其在魚市場追逐高雄熊片段也令她難忘。

▲▼一粒首次挑戰大銀幕「上山又下海」，高雄跨年驚喜公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於初次登上跨年舞臺，一粒坦言雖然緊張，她與隊員們會「全力以赴」，用滿滿元氣為高雄應援。片中全程騎單車、運動神經超群的實力派演員張庭瑚，今年獲得金鐘主持人獎肯定，跨年晚會將攜手神秘嘉賓帶來「炸裂全場」的演出，敬請期待。

▲▼一粒攜手隊友螢螢及演員張庭瑚拍攝《尋找高雄熊》短片。（圖／記者賴文萱翻攝）

距離跨年夜僅剩不到48小時，高雄跨年舞臺及周邊硬體已接近完工，活動將於31號晚間6:55在夢時代登場，夜間燈光測試的場景曝光，讓路過民眾驚呼「好魔幻！」今年的舞臺設計呼應主題「亞灣星海奇航」，以多層次LED及燈光效果呈現「大船出港、航向星際」的華麗視覺盛宴，加上「六金級」卡司及豐富節目內容，勢必讓粉絲難忘。

▲▼高雄跨年晚會將公開《尋找高雄熊》影片。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局提醒，跨年當天周邊道路將實施3階段交通管制，範圍包括復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西及成功二路（含）以東之道路。

12月31日15時起擴大管制至元旦凌晨2時，期間禁止車輛通行及停放。 為方便粉絲前來跨年，市府已協調台鐵、捷運等公共運輸，並建議不開車，搭捷運紅線至凱旋站（R6）3號出口，依指標步行即可抵達會場。

需要注意的是，輕軌凱旋中華站（C4）及夢時代站（C5）自31號17時起將進行人流管制，不開放上下客，建議改至前鎮之星站（C3）或經貿園區站（C6）上下車。