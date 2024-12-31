今跨年遇「劫煞日」　多做一事除穢氣趕小人

▲今日跨年可將一雙最破舊的鞋子回收。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是2024年的最後一天，許多人準備迎接跨年。民俗專家柯柏成分享，今日農曆為「劫煞日」，跨年多做一件事，選一雙自己最破舊鞋子進行回收，送走今年穢氣、趕走邪魅小人。

柯柏成在臉書說，今日也是農曆的臘月初一，以農曆來說是甲辰年的最後一個月，按慣例，這天晚上年輕朋友總要聚會跨年，或到各大廣場參加倒數計時，通常下班後就是玩通宵，到元旦早上再去參加升旗，這個活動已變成一種必備的儀式感。

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▼每年的台北101跨年焰火秀都是焦點。（圖／資料照）

柯柏成指出，比較巧合的是今年的12月31日，在農曆的對應上為「劫煞日」，所謂歲之陰氣、申子辰月逢巳日，是為今年的最後一次，等於是總累積一年的穢氣做一次清理，不要帶到來年。

柯柏成提到，由於接下來就要進入歲末大掃除的時間點，選一雙自己最破舊鞋子在當天進行回收，拖鞋、高跟鞋、球鞋或皮鞋任何種類都沒關係，但要記得一定得拿到戶外垃圾車清運載走，或社區的資源回收場，只是光丟在自家的垃圾桶是沒用的。

柯柏成表示，這樣可以象徵性把今年累積的穢氣、邪魅甚至於小人一併送走，鞋子的鞋音同「邪」，已經穿破穿舊的鞋可以趁這時間點回收，象徵的邪魅之事一掃而空，不帶往新的一年；和親友聚會跨年很快樂，但當天別忘了多做這件事情，祝福大家元旦快樂、新年快樂。

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