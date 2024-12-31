北捷跨年42小時不收班　這6小時從南京三民、小巨蛋進站「車資免費」

▲因應跨年晚會人潮，台北捷運將連續營運42小時不收班。圖為2023年12月31日時，板南線市政府站晚間陸續湧現人潮 。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

「台北最High新年城2025跨年晚會」於今（31）在台北市政府前登場，今年碰上台北大巨蛋同時有天后張惠妹演唱會，預估帶來超過20萬人次的人潮。台北捷運公司將自31日早上6時起至2025年1月2日0時止，連續42小時營運不收班，且為疏散人潮，2025年1月1日0時至早上6時持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站，當趟車資免費優惠。

為配合台北市政府前廣場的跨年晚會，台北捷運公司日前宣布，自12月31日早上6時起至2025年1月2日0時（小碧潭支線及新北投支線除外），連續42小時營運不收班，貓空纜車延長營運至2025年1月1日凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

由於今年跨年適逢上班日，加上市府前廣場及台北大巨蛋舉辦演唱會，根據以往經驗，紅、藍線等候進站時間較長，台北捷運呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘綠線，以及遵守現場工作人員引導，切勿推擠，維護自身及他人安全。

台北捷運公司提及，為鼓勵民眾多加利用綠線，自2025年1月1日0時至6時，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享不限站數當趟車資免費優惠；另欲使用單程票者，也可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

除了散場後可以從市政府站或國父紀念館站，步行約20分鐘前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車，台北市政府今年也新增「大巨蛋接駁車」，可至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線。

另外，為加強疏運通勤、跨年及演唱會人潮，12月31日晚上7時至2025年1月1日0時，板南線班距2分32秒、淡水信義線3分鐘、松山新店線6至8分鐘、中和新蘆線4分45秒、文湖線2.5分至3.5分鐘；而2025年1月1日0時之後，板南線班距2分28秒、淡水信義線3分鐘、松山新店線5至8分鐘、中和新蘆線4分45秒、文湖線3分鐘。