　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北跨年晚會今登場！晚上7點起「3階段交管」　增大巨蛋散場接駁

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北最High新年城2025跨年晚會即將登場，此次碰上周遭的台北大巨蛋舉辦演唱會，台北市政府預估可以帶來超過20萬人次以上的人潮。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

「台北最High新年城2025跨年晚會」於今（31日）在台北市政府前登場，今年碰上台北大巨蛋同時有天后張惠妹演唱會，預估帶來超過20萬人次的人潮，台北市政府嚴陣以待，依往例採「3階段管制」，且因應大巨蛋演唱會，新增大巨蛋停車場31日晚上6時起只出不進管制、大巨蛋散場免費接駁車。

舞台搭拆管制為2024年12月25日0時起至2025年1月2日早上6時，分別為A階段（12月25日0時至12月26日0時）的市府路（松壽-松高）東側5車道封閉，B階段（12月26日0時至12月27日0時）市府路（松壽-松高）東側5車道封閉、新仁愛路封閉，C階段（12月27日0時至2025年1月2日6時）市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

▲▼台北市政府跨年晚會舞台塔拆管制圖。（圖／台北市交通局提供）

▲台北市政府跨年晚會舞台塔拆管制圖。（圖／台北市交通局提供）

而跨年晚會活動的12月31日晚上7時起，實施三階段交通管制，警察局並將依現場車流狀況，彈性擴大管制。第一階段（12月31日晚上7時至8時）管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域(如附件2綠實線區)，車輛只出不進。

第二階段（12月31日晚上8時至10時）除了第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙）禁止車輛進出；第三階段（12月31日晚上10時至2025年1月1日凌晨3時）管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

▲▼台北市政府跨年晚會三階段管制圖。（圖／台北市交通局提供）

▲台北市政府跨年晚會三階段管制圖。（圖／台北市交通局提供）

管制區內的停車管制部分，管制區內停車場12月31日晚上7時起只出不進、晚上8時起全面管制進出；而大巨蛋跨年當天有張惠妹演唱會，因此新增「大巨蛋停車場12月31日晚上6時起只出不進，僅開放月租車、工作車輛及貴賓媒體車輛由菸廠路出入口進出」。

路邊汽機車停車格12月31日傍晚5時起禁止停車；路邊禁停黃線12月31日傍晚5時起至2025年1月1日凌晨3時禁止臨停。公車集結區禁止臨時停車路段：光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道及南側快車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側、光復南路（忠孝-市民）東側。市府轉運站管制自12月31日晚上7時30分起，市府轉運站車輛禁止進入，旅客須至管制區外替代站位搭車。

另外，因應大巨蛋首次跨年演唱會，免費散場接駁車將整併加入市府散場接駁車疏運，今年度採4線營運，包括1號線（往捷運忠孝新生站）仁愛路與延吉街口搭乘；2號線（往捷運公館站）基隆路2段（文昌-光復南）搭乘；3號線（往木柵、景美）松德路西側（虎林-信義）搭乘；大巨蛋接駁車（往捷運南京三民站）光復南路東側（忠孝-市民）搭乘。

▲▼台北市政府跨年晚會3＋1接駁車。（圖／台北市交通局提供）

▲台北市政府跨年晚會3＋1接駁車。（圖／台北市交通局提供）

且為分散大巨蛋演唱會人潮，台北市政府今年首度實施，台北捷運2025年1月1日0時至6時，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

最後，由於跨年人潮眾多，考量人潮安全，管制區內禁止騎乘自行車；YouBike租借站配合活動分階段管制，12月31日傍晚5時起，信義計畫區周邊33站暫停營運，12月31日晚上7時起，增加光復南菸廠路口等22站，計55個站暫停營運。管制期間導引停車場站為富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站2、4號出口及台北醫學大學共6站，2025年1月1日凌晨3時起，前述暫停營運55站恢復正常營運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率
快訊／長榮海運年終開獎！　大手筆發20個月
北捷跨年42小時不收班　「這6小時」南京三民、小巨蛋進站免費
碩士生暈船SWAG早春女神！　威脅毀掉「人身」
柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光
《台灣傳奇》演員雙不倫！　「鹹濕對話」外洩毀婚姻
今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷跨年42小時不收班　這6小時從南京三民、小巨蛋進站「車資免費」

台北跨年晚會今登場！晚上7點起「3階段交管」　增大巨蛋散場接駁

美麗島民調／柯文哲7千萬交保小草仍挺？　不信任度70.3％創新高

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

快訊／謝長廷被罵翻再發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

不只蔡壁如！黃瀞瑩、陳世軒選民眾黨中央委員　他曾被懲處「反攻中評委」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

交保金翻倍提高到7千萬！彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判斷

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

北捷跨年42小時不收班　這6小時從南京三民、小巨蛋進站「車資免費」

台北跨年晚會今登場！晚上7點起「3階段交管」　增大巨蛋散場接駁

美麗島民調／柯文哲7千萬交保小草仍挺？　不信任度70.3％創新高

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

快訊／謝長廷被罵翻再發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

不只蔡壁如！黃瀞瑩、陳世軒選民眾黨中央委員　他曾被懲處「反攻中評委」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

交保金翻倍提高到7千萬！彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判斷

林姿妙涉貪今下午宣判！　突恍然大悟：原來我是安捏被起訴

宋慧喬變身文同珢睽違23年登脫口秀　離婚5年嘆「週遭都女生朋友」

揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

長榮海運年終開獎！　大手筆發20個月

向佐道歉！　臨時退出大陸跨年節目…官宣6天變卦「認2病症纏身」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

與濟州航空罹難者共事過　起亞虎前啦啦隊李雅英發聲

沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片

八炯揭10萬台灣人領中國身分證　陸委會要嚴查

彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

不只蔡壁如！2議員選民眾黨中央委員

綠要罷免韓國瑜　藍黨團：還台灣一個平靜

美麗島民調／柯文哲不信任度70.3％

快訊／柯文哲抵家　右腳戴電子腳鐐

柯建銘要罷免韓國瑜　傅：能休戰一下嗎

快訊／換深藍西裝外套　柯赴新竹探視父

柯文哲喊辭黨主席　民眾黨發聲明

八炯無預警申請入黨　國民黨酸爆：慢走不送

北捷跨年優惠　綠線2站搭車免費

更多熱門

相關新聞

今跨年遇「劫煞日」　多做一事除穢氣趕小人

今跨年遇「劫煞日」　多做一事除穢氣趕小人

今天是2024年的最後一天，許多人準備迎接跨年。民俗專家柯柏成分享，今日農曆為「劫煞日」，跨年多做一件事，選一雙自己最破舊鞋子進行回收，送走今年穢氣、趕走邪魅小人。

台北跨年晚會交管範圍曝　「防踩踏小組」確保民眾安全

台北跨年晚會交管範圍曝　「防踩踏小組」確保民眾安全

2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

關鍵字：

北市台北市台北市政府跨年晚會台北最High新年城2025跨年晚會跨年大巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

快訊／台中北屯男子墜樓亡

今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

《央視》跨年晚會陣容公開　4台灣藝人在列

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面