爆排2小時！他逛日本唐吉訶德「現場一幕傻眼」　購物籃丟地不買了

▲有些人等不了退稅，索性棄購物籃後離去 。（圖／jim_0601提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

許多人去日本旅遊，重要行程絕對是血拼與退稅。然而一名男網友透露，在日本唐吉訶德逛了1小時，沒想結帳與退稅等了2小時才完成，店內真的是擠滿人潮。而且準備離去時，店外地上出現一堆裝有商品的購物籃，都是等不了的人直接放在地上，引發網友看傻「哪間分店要這麼久？」

一名男網友在Threads表示，在日本唐吉訶德逛了1小時，結果到了結帳大排長龍，排免稅櫃檯等了2小時，總共待了3小時才離開，當下他也產生疑惑，「那以後在機場退稅要怎麼辦？」

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不僅如此，原PO在店門口發現一堆購物籃，裡頭放了各式各樣商品，全都是等不了的人，直接丟在地上走掉。

底下網友熱議，「以後會流行...提前6小時到機場辦退稅是常識」、「我看到人潮太多我會默默退出不逛了，完全降低我的購物慾望」、「大家都沒其他店能逛了嗎」、「我在東京十分鐘...你是遇到蝗蟲吧」、「哪間分店要這麼久」、「直接丟真的很沒品」、「放在旁邊的那堆籃子，店員很辛苦還要整理回去」。

原PO也回應，他是逛北海道札幌店，當天店內很多韓國人，之所以人潮爆滿，可能是因為「日本一堆店晚上八點就關了，能逛的真的不多了！」

不少苦主也分享，「我前幾天去札幌的也是這樣，要結帳發現人太多，不只是免稅，一般結帳櫃台也很多人，我也乖乖放回去，只好隔天白天（3點天黑前）去結帳，人少非常多」、「那邊要半夜到早上去逛，不然會排隊到吐血」、「上次在秋葉原的排到末班車都沒了，好險有車遲到40分鐘，差點在街上流浪」、「排過2小時路過，我後來都不排退稅的，或是去冷門的商店」。

本文獲原PO授權