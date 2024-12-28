不怕鬧鬼傳聞！石破茂入住首相公邸　笑稱：我從小看小鬼Q太郎

▲石破茂預計近日入住首相公邸。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本內閣官房長官林芳正27日表示，首相石破茂即將從議員宿舍搬入首相公邸。然而日本首相公邸因為有鬧鬼傳聞，已經閒置了大約9年，沒有首相願意入住。對於這些傳聞，石破茂則開玩笑表示，自己並不害怕，畢竟從小就是看小鬼Q太郎漫畫長大的。

根據《產經新聞》報導，林芳正在記者會上表示，「首相公邸的必要整修已經完成，首相預計近期就會入住」。據悉，石破茂可能會利用日本新年假期搬入公邸。

根據首相官邸官網指出，公邸與官邸相鄰，兩者位於同一片土地。官邸是首相的辦公場所，而公邸則是首相的住所。然而現今的官邸以前也曾經當作官邸使用，但當時卻多次發生死傷事件。

日本首相公邸1932年發生五一五事件，時任首相犬養毅被闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年的二二六事件中，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，雖然岡田幸運逃過一劫，但他的妹夫松尾傳藏卻因為被誤認成岡田而不幸遇難。這些事件也讓公邸的鬧鬼傳聞不斷，曾有住在裡面的人反映，「那裡很冷」、「空間太大，讓人難以冷靜」等。

首相公邸建於1929年，最初作為官邸使用，從2005年開始改為公邸。歷任首相如小泉純一郎、安倍晉三（第一任期）、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人及野田佳彥都曾入住，但自安倍晉三第二任期及菅義偉執政期間，公邸近9年未有人入住，直到岸田文雄於2021年12月搬入。

石破茂目前住在東京都赤阪地區的眾議院議員宿舍，自10月上任後，每天通勤到首相官邸辦公，兩地車程僅需3分鐘。

石破茂表示，公邸的相關檢修已經完成，希望能盡快搬入公邸。當被問及公邸鬧鬼傳聞時，他也幽默地回應道，「我們這一代是看漫畫小鬼Q太郎長大的，所以不怎麼害怕。」

他還補充道，「如果真的看到鬼，我也許會感到害怕，但這並不會影響我的決定。」