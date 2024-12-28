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無人餃子店「1年被偷25次」！　老闆無奈結束營業：被偷怕了

▲▼餃子,煎餃。（圖／視覺中國CFP）

▲日本一間無人餃子店屢次遇到竊賊。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京都足立區的一間無人餃子店因為1年內被連偷25次，老闆忍無可忍，最終宣布要在2025年結束營業。老闆強調，自己真的被偷怕了，頻繁的竊盜行為嚴重影響店舖經營，只能選擇關閉。

根據《富士新聞網》報導，位在東京的無人餃子店「大阪福昌餃子東京綾瀨店」宣布將於2025年1月4日結束營業。如今店內的庫存也已經所剩無幾，店內逐漸沒有顧客的身影。然而事實上，這間開幕2年的無人餃子店非常受到當地民眾歡迎，如今卻黯淡收場，老闆也親自公開背後原因。

老闆指出，壓垮他的最後一根稻草，就是接連不斷的竊盜事件，店內的餃子在短短1年內被偷高達25次。老闆說，竊賊行為十分囂張，令人無法容忍。

店內的監視器也多次錄下小偷的偷竊過程。11月15日深夜，一名手持白色紙袋的竊賊出現在店內，隨後直奔冷凍庫，並迅速將幾件商品放進袋中，之後未付款便直接離開。12月6日凌晨，又有一名攜帶白綠相間紙袋的人現身，袋中塞滿商品後同樣直接離開。更誇張的是，6天後同一時間段，嫌犯再度現身，即使看到貼在店門口的竊賊照片，依然大搖大擺進店行竊。

根據店家統計，光是這3次偷竊的損失就高達1萬6000日圓（約新台幣3328元），而2024年全年至少被竊25次，其中11月與12月就有4次。老闆無奈地表示，頻繁的偷竊行為嚴重影響店鋪經營，最終不得不選擇結束營業。

老闆坦言，關店是迫不得已的選擇，自己對此深感難過且憤怒。他希望竊賊能主動投案並認真反省。

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