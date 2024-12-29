在超商結帳！店員「曝1新功能」驚呆他　全場：不用報號碼了

▲顧客可以自行輸入手機，避免個資外洩。（圖／wawa_in_ad提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

不少人在超商結帳時會口頭報電話，可存載具與集點，但怕個資外洩疑慮！而一名網友新奇直呼，某次結帳準備要報號碼時，店員卻讓他在一個小螢幕自行輸入，令原PO直呼很讚。文章引發內行分享，懶得按的話，其實可以綁定在支付工具裡，「無論如何我自己是都刷條碼啦，快速方便安全！」

一名網友「wawa_in_ad」在Threads表示，最近在超商結帳時，一如往常要報手機號碼，結果店員手指向收銀台旁的小螢幕，並說「可以在這輸入會員電話喔」，讓他感到驚訝又驚奇。

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原來現在可以免報電話，改成自行輸入號碼，讓原PO大讚，「避免個資外洩，綁定或輸入都很NICE啊！」

底下網友驚呼，「去超商一律掃會員條碼，每次都要聽到別人的手機很尷尬」、「一堆人都不知道那個用途是什麼，今天終於知道了」、「一直覺得直接報電話號碼很怪」、「居然有這個功能」、「讓我這個小7店員長知識了」、「太棒了！客人終於自己報電話號碼」。

內行也分享，會員綁定支付工具更方便，「我是用街口付款，街口可以綁全家跟7-11會員」、「我是把會員條碼放在桌面，直接叫店員掃，曾有店員都背起來我的電話...有點怕」、「可以把OP會員跟LINEPAY綁一起，刷LINEPAY就自己會帶會員了」、「我都把會員，載具都綁在icash」、「前小七店員路過～無論如何我自己是都刷條碼啦，快速方便安全，跟發票載具一樣設在手機桌面」。

最後，原PO熱心解釋，螢幕都呈現黑暗的狀態，當你說有會員，螢幕就會經過操作而亮起來，會出現很像提款機一樣的觸控號碼，就可以直接觸控按輸入號碼了。

本文獲原PO授權