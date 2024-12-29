台南做工行善團歲末趕工　助弱勢家庭安居

▲台南市勞工局，29日木工及電氣工會志工前往大內區進行修繕工程，期讓市民能盡早返家安居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續落實讓台南市民擁有安全溫暖的住家，勞工局秉持市長黃偉哲「希望家園」的政策腳步前行，爭取盡早幫助案家回復居住該有的品質，29日木工及電氣工會志工前往大內區進行修繕工程，期讓市民能盡早返家安居。

大內區56歲獨居李先生為低收入戶，原以工地打零工維生，收入不穩定，2023年3月因突然昏倒，被CPR搶救回來，因傷及腦部目前臥床需人照料，領有身心障礙證明，每個月需固定至醫院回診及復健醫療，以鼻胃管方式餵食營養品，醫療及房租、生活等花費僅靠低收身障生活津貼及愛心人士捐助維持開銷。為節省支出，李先生已出嫁的的姐姐及照顧的友人討論過後，決定遷回戶籍地老宅居住。

位於大內區老宅的房屋因久未居住及整理，牆壁及地板龜裂，門窗破損嚴重，如今要再兼具輪椅出入的無障礙空間的改建，修繕經費龐大，勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，11/28先由泥水工會進行破舊屋頂、門框、隔間牆拆除清運施工；接著由電氣工會志工進行浴室及室內配線配管作業、木工業職業工會架設木作門框；電子機械加工職業工會搭鐵厝；泥水工會進行浴室、屋內牆壁及屋角泥作補修施工，最後進行地坪施作及浴室貼磁磚；12/29由電氣工會裝設電燈開關、衛浴設備及電視安裝，木工工會室內裝潢施工。大台南總工會副理事長陳美靜帶暖心飲品慰勞修繕志工、林文一監事賢伉儷到場協助修繕工作，台南市勞工志願服務協會田崑遲常務理事也提供午餐慰勞志工，陳燕姿里長亦到場關懷。

勞工局局長王鑫基表示，許多貧苦無依弱勢家庭的房屋常因年久失修破損卻無力修繕，須居住於惡劣或危險的環境中，為協助台南市弱勢家庭改善生活品質透過公私部門合作，志工們不分平日假日，與勞工局一起前往偏鄉與各地協助房屋修繕，這樣的善心實在令人感動。尤其今日電氣工會家庭志工夫妻檔陳文加、蔡桂芳及兒子陳盟吉一家三人秉持一人志工全家志工之精神，透過實際行動關懷弱勢，持續傳遞台南特有的濃厚人情味。