　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南官田工業區有大愛　聯合捐贈南消高壓細水霧設備

▲台南市官田工業區7家有限公司，聯合捐贈價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成官田消防分隊幫浦消防車改裝工程，由副局長楊宗林代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市官田工業區7家有限公司，聯合捐贈價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成官田消防分隊幫浦消防車改裝工程，由副局長楊宗林代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田工業區廠商27日舉辦聯合捐贈儀式，由官田工業區廠商協進會發起召集安佃實業、泰茂實業、和正豐科技、樹脂企業、大統益及宏葉新技等7家有限公司，聯合捐贈價值60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成官田消防分隊幫浦消防車改裝工程，由副局長楊宗林代表接受捐贈，並回贈感謝狀。

7家企業均為台南市在地企業，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，所捐贈之高壓細水霧設備，為台南市政府消防局首創，將安裝專門運用於機動車輛上之設備，改裝至現有的災情勘查皮卡車上。改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有機動性佳、高效省水的特點，能大幅度減少救災時所衍生的水損。除此之外，高壓細水霧具有導電絕緣的特性，若遇大樓地下室配電盤火警，也能直接抵達機房外，出水搶救。

▲台南市官田工業區7家有限公司，聯合捐贈價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成官田消防分隊幫浦消防車改裝工程，由副局長楊宗林代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝7家企業發揮大愛，捐贈高壓細水霧設備，及對於消防工作的支持與肯定。有了這套設備，希望消防人員在第一線衝鋒陷陣時，都能非常安全且有效率。感謝捐贈廠商們並期待更多企業及團體一起共襄盛舉，提升消防救災之能量，以維護市民生命財產之安全，讓每位市民住得安心，使台南成為一個宜居、安全的城市。

▲台南市官田工業區7家有限公司，聯合捐贈價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成官田消防分隊幫浦消防車改裝工程，由副局長楊宗林代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，感謝官田工業區廠商協進會召集捐贈，消防局肩負保障市民安全的重責大任，隨著時代轉變災害類型跟以往大不相同，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術增進搶救效能，為提升搶救品質而努力，期待消防局團隊可以不負眾望持續往前邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元
快訊／吹哨者保護法三讀！洩揭弊者身分最重關5年　查獲不法有獎
「體感最低剩2度」急凍時間曝！
收容所驚見「地下銀行」！官員暗渡超額現金
林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深
婁峻碩、焦凡凡結婚「9名證婚人陣容超猛」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

日月潭涵碧樓推冬季養生之旅　力麗溫德姆酒店將辦跨年音樂會

台南官田工業區有大愛　聯合捐贈南消高壓細水霧設備

水利人生41載　謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

台南玉井區平房火警　消防人員搶救燒傷女子急送醫

中市府元旦升旗棒球12強英雄領唱國歌　限量發送手機架

2人就發車！旅行社推「飯店–機場」接送350　搶中部旅遊市場

李啟維親自發放台灣尚勇春聯　現場反應熱烈！

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

日月潭涵碧樓推冬季養生之旅　力麗溫德姆酒店將辦跨年音樂會

台南官田工業區有大愛　聯合捐贈南消高壓細水霧設備

水利人生41載　謝清文獲頒農田水利卓越貢獻獎

台南玉井區平房火警　消防人員搶救燒傷女子急送醫

中市府元旦升旗棒球12強英雄領唱國歌　限量發送手機架

2人就發車！旅行社推「飯店–機場」接送350　搶中部旅遊市場

李啟維親自發放台灣尚勇春聯　現場反應熱烈！

《勸世三姊妹》空降紐約百老匯　「幕後推手超大咖」鐵達尼號、紅磨坊都有關

美國債台高築！川普將成「新任最大地主」　專家建議：賣地救國

服務新住民婦女也很在地　岩灣首辦社區關懷據點

家長必讀　送托非法保母無補助、安全沒保障

桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

陸海警船再度侵擾金門水域　海巡4防艇廣播示警驅離

富商淪「19億詐騙案」被害人！轉身變毒梟　走私300萬大麻泡麵

愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元

網購剛性需求強勁　經濟部：今年營收估達4600億元

楊智傑／起訴書貪汙證據不足，也誤解容積獎勵法規！

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

基北北桃副市長會議　桃園登場

7旬翁忽視長期便祕導致糞性結腸炎塞破結腸

首傳境外麻疹確診病例　桃園衛生局籲提高警覺

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

南警少年隊破獲「哈哈姐」AI毒品分裝場

經典台灣史史料《熱蘭遮城日誌》中譯本全新再版

台南藍軍力挺財稅法　基進黨議員踢館

台南市災防專家會議持續強化疏散收容整備量能

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相

合歡山雪季開始了！　加強交通疏導管制...為期61天

桃園第一家！　新學屋幼兒園　全客語教學

李啟維親自發放台灣尚勇春聯現場反應熱烈！

旅行社推飯店機場接送350　搶中部旅遊市場

南市府祭出清場公告籲粉絲28日到場即可請粉絲保暖

更多熱門

相關新聞

台南玉井區平房火警搶救燒傷女子急送醫

台南玉井區平房火警搶救燒傷女子急送醫

台南市玉井區豐里1處平房民宅，27日下午2時24分許發生火警，一樓處有濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局玉井消防分隊等14車21人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下。

2024台南市教育局年終交出亮麗成果

2024台南市教育局年終交出亮麗成果

台南勞工局結合五大市級總工會致贈弱勢勞工家庭慰問金

台南勞工局結合五大市級總工會致贈弱勢勞工家庭慰問金

台南藍軍力挺財稅法　基進黨議員踢館

台南藍軍力挺財稅法　基進黨議員踢館

台南市災防專家會議持續強化疏散收容整備量能

台南市災防專家會議持續強化疏散收容整備量能

關鍵字：

台南官田工業區捐贈南消高壓細水霧

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面