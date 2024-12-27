台南官田工業區有大愛　聯合捐贈南消高壓細水霧設備

▲台南市官田工業區7家有限公司，聯合捐贈價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成官田消防分隊幫浦消防車改裝工程，由副局長楊宗林代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田工業區廠商27日舉辦聯合捐贈儀式，由官田工業區廠商協進會發起召集安佃實業、泰茂實業、和正豐科技、樹脂企業、大統益及宏葉新技等7家有限公司，聯合捐贈價值60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成官田消防分隊幫浦消防車改裝工程，由副局長楊宗林代表接受捐贈，並回贈感謝狀。

7家企業均為台南市在地企業，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，所捐贈之高壓細水霧設備，為台南市政府消防局首創，將安裝專門運用於機動車輛上之設備，改裝至現有的災情勘查皮卡車上。改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有機動性佳、高效省水的特點，能大幅度減少救災時所衍生的水損。除此之外，高壓細水霧具有導電絕緣的特性，若遇大樓地下室配電盤火警，也能直接抵達機房外，出水搶救。





市長黃偉哲表示，感謝7家企業發揮大愛，捐贈高壓細水霧設備，及對於消防工作的支持與肯定。有了這套設備，希望消防人員在第一線衝鋒陷陣時，都能非常安全且有效率。感謝捐贈廠商們並期待更多企業及團體一起共襄盛舉，提升消防救災之能量，以維護市民生命財產之安全，讓每位市民住得安心，使台南成為一個宜居、安全的城市。





消防局長李明峯表示，感謝官田工業區廠商協進會召集捐贈，消防局肩負保障市民安全的重責大任，隨著時代轉變災害類型跟以往大不相同，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術增進搶救效能，為提升搶救品質而努力，期待消防局團隊可以不負眾望持續往前邁進。