咖啡廳裝針孔偷拍6女！校園女廁也淪陷　台大牙醫生判1年2月

▲台大牙醫系蔡姓男大生不僅到知名咖啡廳廁所裝針孔，電腦裡還有台大女廁的偷拍畫面。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台大牙醫系蔡姓男大生去年特別變裝，從高雄老家坐火車到台南一家知名文青咖啡店，在廁所安裝針孔攝影機偷拍，被店員發現報警。經警方追查，到蔡男家住處電腦查扣數10部偷拍影片，裡面不僅有咖啡店6名女子的如廁畫面，還包括蔡男與女子做愛的影像，及台大女廁偷拍畫面。台南地院審理，咖啡店偷拍1名未成年少女部分，判處6月徒刑，另偷拍5名女性如廁的部分，各處4月徒刑，合併處1年2月徒刑，共可易科罰金42萬元。可上訴。

據了解，該名涉案台大牙醫蔡姓學生家住高雄，去年1月27日他從高雄搭火車到台南，特別選定當年1月初才被網路票選為「非連鎖台南咖啡廳」第1名的網紅咖啡館犯案，蔡男帶著偽裝成按壓式洗手乳液瓶的隱藏式攝影機，將針孔安裝在馬桶前方後離去，偷錄到6名女性的如廁畫面，其中1名為未成年少女，幸好隨後有機警店員發現報警，阻止其惡行。

警方在偵辦過程中，發現蔡男作案過程係精心設計，他除全程搭火車、徒步，還故意買過站車票，下車再坐回台南站，並在火車上變裝，精心製造「斷點」，隱匿行蹤規避警方查緝，也讓警方追查過程進度緩慢，花了3個月時間，才掌握醫大生涉案罪證，並展開查緝行動。

警方在蔡男家中電腦，查扣數十部在各地偷拍的影片，包括台南咖啡館廁所偷拍影片，其中連台大女廁偷拍畫面也有，還有與女子做愛影片。不過蔡男矢口否認犯行，辯稱影片為網路下載得來，蔡男父母也聘律師為兒子辯護，警方依害秘密罪嫌送辦，檢察官認為犯罪嫌疑重大，有湮滅證據之虞，將他聲請羈押獲准。其他蔡男涉嫌於其他時、地犯罪的部分，則由警方另行偵辦。

蔡男在偵查時坦承犯行，請求法官給予緩刑，台南地院法官認為，蔡男對6名被害人內心留下難以磨滅的陰影，且也沒有和被害人達成和解，在蔡男偷拍未成年少女的部分處6月徒刑，其他5罪各處4月徒刑，6罪共合併處1年2月徒刑，可易科罰金42萬。可上訴。