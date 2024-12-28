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2025元旦金龍山將湧入迎曙光人車　集集警分局交管措施一次看

▲集集警分局公布「2025金龍山迎曙光-蛇來運轉富貴來」活動期間交通管制情形。（圖／翻攝「日月潭國家風景區管理處」臉書粉專）

▲集集警分局公布「2025金龍山迎曙光-蛇來運轉富貴來」活動期間交通管制情形。（圖／翻攝「日月潭國家風景區管理處」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

2025新年將屆，魚池鄉將舉辦「2025金龍山迎曙光-蛇來運轉富貴來」活動；集集警分局日前也公告，活動期間主要道路將實施交通管制。

一、禁止車輛進入時段及路段：(一)時段：113年12月31日12時起至114年1月1日9止時（視狀況提前或延後）；(二)路段：南投縣魚池鄉「金龍山」入口至「金龍山二亭」廣場（除當地居民及工作人員之車輛外，一般遊客之車輛禁止進入）。

二、禁止路邊停車時段及路段：(一)時段：113年12月31日12時起至114年1月1日9時止（視狀況提前或延後）；(二)路段：１、縣道131線17K 至14.3K，水里往魚池方向禁止路邊停車。２、縣道131線與投66線（擅腳巷）往孔明廟方向100公尺路段雙向禁止停車。３、「金龍山」入口廣場前左右兩側各200公尺（縣道131線16.3K 至16.7K）道路雙向禁止停車。

三、開放停車時段及路段：(一)時段：113年12月31日12時至114年1月1日9時止（視狀況提前或延後）；(二)路段：縣道131線14.3K 至17K，魚池往水里方向開放路邊停車。

集集分局長林文智呼籲，遊客於2025年元旦赴魚池鄉金龍山迎曙光時，務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響其他人車出入，並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品。

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