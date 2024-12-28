　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元旦最早曙光6:03花蓮柏南山登場　平地觀賞鵝鑾鼻、蘭嶼最佳

▲台北市立天文館今公布2023第一道曙光時間表。（圖／台北市立天文館提供）

▲台北市立天文館公布2025第一道曙光時間表。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

下周就要迎接2025年！根據台北市立天文館精算，2025年全國第一道民用曙光將在清晨6時3分47秒出現於花蓮縣柏南山，但因海拔高達3443公尺，抵達不易，若要在平地觀賞，台灣本島最早日出地點是屏東鵝鑾鼻燈塔（6時34分24秒），離島則是蘭嶼（6時29分33秒）。

台北天文館指出，為了讓民眾能掌握元旦各地第一道曙光與日出的精確時刻，特別製作「2025年元旦曙光地圖」，只需在互動地圖上點擊觀賞地點，即可得知該地點元旦當日的曙光與日出時刻，以便準確迎接新年第一道光芒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北天文館說明，在天文計算上，日出是指太陽上緣接觸地平面的時刻，而曙光則依應用範圍不同而分為天文、航海及民用曙光等三種定義。而一般大家說的「追曙光」指的是民用曙光時間，因為此時天空明亮，景物可見，非常適合拍照與欣賞。

▲天文館建置「2025年元旦曙光地圖」。（圖／台北市天文館提供）

▲天文館建置「2025年元旦曙光地圖」供民眾查詢。（圖／台北市天文館提供）

而在天文觀測上，則使用「天文曙光」，通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早1小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗。

台北天文館進一步指出，以台灣來說，地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早，但除了經緯度外，海拔高度也是重要因素，每高出海平面100公尺提早約1分半鐘，海拔1000公尺提早約6分半鐘，到了海拔4000公尺的高山則提早約11分半鐘。

天文館說，元旦的日出方位約在東南東方，追曙光、賞日出時可選擇在此方向上地平線開闊且無遮蔽的地點較佳，此外，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一到兩秒，短暫而奇幻的特殊大氣折射現象「綠閃光」，追曙光民眾可留意觀賞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉了！
納豆娶依依「明星親友團」全到場　淚告白：我的命是妳幫我撿回來
焦凡凡提千次分手！　謝婁峻碩耐心篤定：讓我相信愛情
強烈大陸冷氣團最低降至6℃　跨年天氣曝光
快訊／柯文哲交保！北檢不服提抗告　卷證昨深夜送交高院
納豆依依登記結婚！「忘帶身分證」驚險壓線　緊摟老婆超甜畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

台鐵運轉員派任前沒酒測　「9案涉違法」恐挨罰480萬元　

行車事故創23年新高　台鐵公司化陷陣痛期！員工揭「新人帶新人」

元旦最早曙光6:03花蓮柏南山登場　平地觀賞鵝鑾鼻、蘭嶼最佳

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男還說：我才被騙的

強烈大陸冷氣團最低降至6℃　跨年天氣曝光

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

強烈冷氣團「滑梯式降溫」越晚越凍！　今晚不到9℃

強烈冷氣團今晨9.9℃！北北基等7縣市低溫特報　高山可追雪

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

台鐵運轉員派任前沒酒測　「9案涉違法」恐挨罰480萬元　

行車事故創23年新高　台鐵公司化陷陣痛期！員工揭「新人帶新人」

元旦最早曙光6:03花蓮柏南山登場　平地觀賞鵝鑾鼻、蘭嶼最佳

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男還說：我才被騙的

強烈大陸冷氣團最低降至6℃　跨年天氣曝光

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

強烈冷氣團「滑梯式降溫」越晚越凍！　今晚不到9℃

強烈冷氣團今晨9.9℃！北北基等7縣市低溫特報　高山可追雪

轟應曉薇「隱匿雙重國籍」騙選民　林亮君：3000萬議員薪水應全吐出

阿里山林鐵42號隧道計畫　獲公共工程金質獎

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

接受3年21.7億報價　強打赫南德茲續留道奇

看柯文哲起訴書「宗教、賭博、政治」3檯面下金流　王婉諭：不勝唏噓

台鐵運轉員派任前沒酒測　「9案涉違法」恐挨罰480萬元　

行車事故創23年新高　台鐵公司化陷陣痛期！員工揭「新人帶新人」

車開到一半乘客突跳車打架！駕駛還下車助陣　路人全看傻

高雄港估今年櫃量增3.6%、營收增2.84%　明年將辦綠色燃料加注招商

納豆娶依依「大咖親友團」全到場！　淚告白：我的命是妳幫我撿回來的

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

生活熱門新聞

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

2025年「4生肖」財運旺爆！

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

強烈冷氣團「滑梯式降溫」越晚越凍！　今晚不到9℃

快訊／7縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

強烈大陸冷氣團最低降至6℃　跨年天氣曝光

強烈冷氣團今晨9.9℃　北北基等7縣市低溫特報

更多熱門

相關新聞

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

強烈冷氣團來了，明天(28日)各地寒冷，且越晚越冷，冷空氣最強時間點為明晚到周日清晨，局部低溫可跌至7到8度，其中本島新竹市和苗栗縣體感溫度最低僅4度，離島連江縣體感最冷也剩2度；另今晚到明晨3500公尺以上高山有機會飄雪。下周二跨年夜有東北季風接力，北東溼答答，天氣轉濕涼。

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

中市府元旦升旗棒球12強英雄領唱國歌

中市府元旦升旗棒球12強英雄領唱國歌

快訊／Novavax JN.1疫苗來了！明年元旦開打

快訊／Novavax JN.1疫苗來了！明年元旦開打

義民宅氣爆　52歲台灣籍女子遺體尋獲

義民宅氣爆　52歲台灣籍女子遺體尋獲

關鍵字：

元旦曙光日出台灣觀賞

讀者迴響

熱門新聞

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

趙露思被爆患上神經系統疾病

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

吳宗憲談曾國城失言「台灣少了點幽默感」　

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

金秀賢奪大賞「放閃金智媛」　害羞表情全被拍

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面