還會更冷「極端低溫急凍周末」　追2025曙光西半部機會高

▲強烈冷氣團南下，今將越晚越冷，持續到周末。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團南下，今天(27日)將越晚越冷，南方雲系帶來水氣，各地雲多有短暫雨，這波強烈冷氣團持續急凍到周末，台南以北、宜蘭局部地區可能出現跌破10度的極端低溫，今天到明晨3500公尺以上高山有零星降雪機會，下周二又有新一波東北季風，跨年溫度偏涼，2025年曙光西半部露臉機會高。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今開始受到強烈大陸冷氣團南下影響，不過白天降溫感受不太明顯，冷空氣在下半天到夜間才會明顯移入，由北而南陸續轉冷。

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天氣方面，今天南方雲系北上帶來水氣增多，歐宗學預估，今全台各地都是多雲或陰天，也會有短暫雨機會，降雨較明顯位置在東北季風迎風面的基隆北海岸、宜蘭，以及各地山區。

周末持續受到這波強烈冷氣團影響，乾冷空氣移入後水氣逐漸減少，歐宗學指出，各地天氣逐漸轉趨穩定，雲量減少、降雨機率降低，只有在大台北、東半部才會還有稍多雲量，山區有零星短暫雨機會。西半部普遍晴時多雲，夜間輻射冷卻降溫相當明顯，台南以北、宜蘭的空曠郊區或近山區，早晚可能有10度或以下的極端低溫發生，高屏、花東雖低溫相對稍高，寒冷感受也會相當明顯。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

歐宗學分析，這波強烈冷氣團最低溫時間與水氣稍錯開，今天水氣最多時氣溫還不夠低，明天氣溫降低後大部分地區水氣已明顯減少，預估今天到明天清晨3500公尺以上高山才會有零星降雪機會，可能發生結冰的海拔會再稍低一些。不過東北部明天都還有較多水氣，2000公尺以上山區也會有降雪機會，不過機率不是很高，而且雪量可能相當零星。

下周一白天這波強烈冷氣團就會減弱、逐漸回溫，歐宗學表示，各地天氣普遍穩定。不過下周二會有新一波的東北季風增強，大台北白天有短暫雨，入夜後降雨機率降低；東半部全天都會有短暫雨機會；西半部維持冬季典型的晴到多雲天氣。各地夜間氣溫較偏涼冷，跨年要注意保暖，迎接元旦曙光西半部才有較高的機會。