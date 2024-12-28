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石門水庫3年清淤千萬立方米創新高　延長水庫壽命+穩定用水

▲水利署北區分署近三年積極進行石門水庫清淤作業，以延長使用壽命，圖為陸挖清淤。（圖／北水分署提供）

▲水利署北區分署近三年積極進行石門水庫清淤作業，以延長使用壽命，圖為陸挖清淤。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

經濟部水利署北區分署為維持石門水庫庫容並穩定提供水源，積極進行水庫清淤，包括抽泥、陸挖、水力沖淤及排砂等多元措施，最近三年累計清淤量達1351萬立方公尺再創歷史新高，平均年清淤量達450.33萬立方公尺，較以往年平均清淤量257.38萬立方公尺，大幅提升74.96%，透過積極清淤延長水庫使用壽命，並持續提供穩定民生、農業及產業用水需求。

▲水利署北區分署近三年積極進行石門水庫清淤作業，圖為阿姆坪防淤隧道沖淤作業。（圖／北水分署提供）

▲水利署北區分署近三年積極進行石門水庫清淤作業，圖為阿姆坪防淤隧道沖淤作業。（圖／北水分署提供）

北水分署表示，目前石門水庫採3艘抽泥船在壩前、大灣坪與阿姆坪水域進行抽泥清淤，除遇颱風及抽泥船保養維護期間外，全年均作業中，今年抽泥量已逾420萬立方公尺，是水庫清淤最大主力。此外，有25萬立方公尺水庫淤泥透過去年完工的阿姆坪防淤隧道輸泥管送至沖淤池，並於7月凱米、10月潭美2颱風配合水庫排洪沖淤，發揮提高水庫清淤成效。

▲水利署北區分署進行石門水庫清淤作業，圖為抽泥船抽砂作業。（圖／北水分署提供）

▲水利署北區分署進行石門水庫清淤作業，圖為抽泥船抽砂作業。（圖／北水分署提供）

北水分署統計，今年共有凱米、山陀兒、潭美與康芮等颱風為石門水庫帶來豐沛雨量，估計透過水力排砂量達110萬立方公尺，再加上抽泥及陸挖作業約440萬立方公尺，今年總清淤量已逾550萬立方公尺，超越年度450萬立方公尺清淤目標。

北水分署強調，石門水庫透過設施改善等各項積極作為，讓清淤成效不斷成長，不僅有效維持庫容延長水庫壽命任務，也持續發揮穩定供應民生、農業及產業用水之需求。

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