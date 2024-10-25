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阿姆坪防淤隧道進行今年2次沖淤　累計清淤25萬立方公尺

▲北水分署今天中午開啟阿姆坪防淤隧道閘門，順利15萬立方公尺淤泥土砂帶出沖淤池。（圖／北水分署提供）

▲北水分署今天中午開啟阿姆坪防淤隧道閘門，順利15萬立方公尺淤泥土砂帶出沖淤池。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於潭美颱風導引東北季風這兩天在台灣東北部降下豪雨，北水分署於今（25）日中午開啓阿姆坪防淤隧道閘門，順利將15萬立方公尺土砂淤泥帶出沖淤池，加上前次凱米颱風沖淤10萬立方公尺，今年已發揮沖淤25萬立方公尺土砂成效，也有效延長石門水庫使用壽命。

北水分署表示，統計石門水庫集水區最近三日累計降雨約68毫米，今日上午11時水庫入流量約每秒172立方公尺，評估水庫水位已達滿庫之245.01公尺，具有啟動阿姆坪防淤隧道之條件，因此於中午12時開啟閘門進行每秒100立方公尺沖淤作業，順利將存放於沖淤池內15萬立方公尺土砂帶出，以期讓後續沖淤池可再進行抽泥堆淤。此外，經過沖淤作業後，石門水庫下午3時止，蓄水率仍維持99.5%之滿水位，有效蓄水量則為20440.59萬立方公尺。

▲北水分署今天中午開啟阿姆坪防淤隧道閘門，經作業後閘門隧道水色較為清澈。（圖／北水分署提供）

▲北水分署今天中午開啟阿姆坪防淤隧道閘門，經作業後閘門隧道水色較為清澈。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，阿姆坪防淤隧道沖淤是國內水庫清淤新技術，有別於水力排砂須於大流量期間始能操作，其操作條件更具彈性，操作次數越多，沖淤數量也越多，具有提升石門水庫減淤延壽之成效。

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