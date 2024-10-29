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康芮逼近台灣　石門水庫調節性放水...下游民眾勿入河道

▲鑒於康芮颱風逐步逼近台灣且強度已增強為中度颱風，北水分署今天進行石門水庫調節性放水措施，以增加水庫滯洪空間。（圖／北水分署提供）

▲鑒於康芮颱風逐步逼近台灣且強度已增強為中度颱風，北水分署今天進行石門水庫調節性放水措施，以增加水庫滯洪空間。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對康芮颱風逐步逼近台灣且於今（29）日凌晨2時許已增強為中度颱風，北水分署指出，根據各國分析颱風登陸機率高，其致災風險不容輕忽，分署除緊盯颱風動態外，今天已進行調節性放水措施，以增加水庫滯洪空間，同時已完成各項設施安全及穩定供水措施整備，以降低下游地區致災風險。

北水分署表示，康芮颱風預估在石門水庫集水區會有明顯降雨，因水庫已達滿水位，自10月28日下午2時許透過發電進行調節放水，截至今天下午1時許，石門水庫水位已降至244.7公尺。因預估康芮颱風降雨將自明（30）日中午以後陸續增大至10月31日下午降雨將最大，分署除調整水庫放水量，以增加水庫滯洪空間，確保水庫防洪操作安全。另已與台水公司聯繫，目前供水設施均正常且整備完成，有信心維持正常穩定供水。

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▲康芮颱風逐步逼近台灣且強度已增強為中度颱風，北水分署今天進行分層取水工閘閥及控制盤整備檢查。（圖／北水分署提供）

▲鑒於康芮颱風逐步逼近台灣且強度已增強為中度颱風，北水分署今天進行分層取水工閘閥及控制盤整備檢查。（圖／北水分署提供）

北水分署強調，因石門水庫進行調節性放水，分署呼籲下游民眾應注意安全，應避免進入河道活動，以確保生命財產安全。

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