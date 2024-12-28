慣竊控桃園警「強踩腳鐐」逼供成傷　法官還原真相判無罪

▲桃園市中壢警分局青埔派出所李姓副所長於2021年間偵辦竊盜案，鄭姓竊嫌在拘留室內被上手銬、腳鐐戒具，事後竟指控李姓副所長腳踩腳鐐害他受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局青埔派出所李姓副所長2021年間偵辦竊盜案件時，警方以手銬、腳鐐將鄭姓竊賊拘押於拘留室，又在手銬腳鐐間加銬一副腳鐐，但鄭嫌事後指控李姓副所長用腳踩住腳銬，導致戒具牽引導致雙手手腕疼痛，桃園地檢署偵結依假藉職務上之權力、機會犯傷害罪嫌起訴李姓副所長；桃園地院審理時，法官勘驗現場監視畫面，鄭嫌身體部位並未被戒具拉緊，他的指控與事實不符，判決李姓副所長無罪。

檢警調查，52歲的李姓副所長時任中壢警分局青埔派出所副所長，負責管收、解送拘禁人犯職務之公務員，李遭指控2021年1月3日下午4時50分，在中壢區中園路拘提鄭姓竊嫌到案，鄭因涉嫌在中壢區某大型賣場竊取價值5萬元之萬寶龍公事包，被警方循線拘捕帶回派出所拘留室等候訊問，期間李副所長為防止其脫逃，除了手銬、腳鐐外，在兩者間再加上一副腳鐐。

鄭指控，李進行訊時，因為他不透露相關案情，就用以腳踩腳銬，導致戒具間相互牽引，致使自己雙手手腕有擦挫傷疼痛難當，鄭男向北檢提告，台灣高檢署再轉回桃檢署偵辦，偵結依假藉職務上之權力、機會犯傷害罪嫌起訴，李副所長事發後已遭調職懲處。

桃園地院審理時，被告李副所長否認假借職務上之機會故意傷害告訴人，聲稱告訴人腳銬中間的鐵鍊垂在地板上，其係不小心踩到地上鐵鍊，並未導致告訴人雙手手腕受傷等語。法官勘驗現場監視器畫面，發現被告確係踩踏到告訴人雙腳中間位置，但告訴人四肢、身體等部位均未有遭拉緊、彎曲或蜷縮情形出現，告訴人證稱指控被告以腳踩鐵鍊導致戒具繃緊，讓其身體被拉緊，導致手有傷痕等語，認與事實不符。

法官查出，鄭的診斷證明書雖記載「雙手麻木」，但鄭未依醫師安排進行手部神經檢查，事後也未回診，不能認定雙手確有受傷，亦不能認定與被告踩踏鐵鍊有何相關，此外，除告訴人之單一指訴外，尚無其他補強證據可資佐證，不能認定被告犯罪，法官審結，判李姓副所長無罪。