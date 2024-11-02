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康芮颱風後石門水庫原水濁度飆高　北水分署：積極排砂穩定供水

▲康芮颱風為石門水庫集水區帶來驚人雨量，石門水庫原水濁度飆高，北水分署中庄調整池持續調整放水。（圖／北水分署提供）

▲康芮颱風為石門水庫集水區帶來驚人雨量，石門水庫原水濁度飆高，北水分署中庄調整池持續調整放水。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

康芮颱風侵襲台灣地區帶來驚人豪雨，經濟部水利署北區分署統計，自10月30日至11月1日石門水庫集水區累計降雨量約334毫米，不僅總入流量達1.82億公噸，更出現入流原水濁度飆高超過38000NTU狀況，經透過排洪、排砂隧道與河道放水路等操作，讓庫區濁度逐步下降。另外，水庫下游鳶山堰因水庫排砂濁度飆升，為因應高濁度，南桃園用水啓用分層取水工供應，原自鳶山堰取水北桃園用水則改由中庄調整池水源供水，桃園地區未因水庫濁度飆高出現停水情事發生。

▲康芮颱風為石門水庫集水區帶來驚人雨量，石門水庫原水濁度飆高，平鎮淨水場處理原水情形。（圖／北水分署提供）

康芮颱風為石門水庫集水區帶來驚人雨量，石門水庫原水濁度飆高，平鎮淨水場處理原水情形。（圖／北水分署提供）

北區分署表示，因應康芮颱風帶來豪大雨，自10月31日8時起開啓石門水庫溢洪道增加放水量後，即協請台水公司二區處將大湳淨水場水源改自中庄調整池取水；平鎮淨水場則自水庫分層取水工供水，以因應庫水濁度升高及水庫排砂鳶山堰濁度升高問題。

▲康芮颱風為石門水庫集水區帶來驚人雨量，石門水庫原水濁度飆高，平鎮淨水場沉砂池漏夜進行清淤。（圖／北水分署提供）

▲康芮颱風為石門水庫集水區帶來驚人雨量，石門水庫原水濁度飆高，平鎮淨水場沉砂池漏夜進行清淤。（圖／北水分署提供）

在分署積極排砂防淤操作減少濁度上升，台水公司二區處漏夜清理沉砂池淤泥維持正常出水下，石門水庫分層取水工濁度曾於10月31日深夜11時許增高至2921NTU，平鎮淨水場在11月1日上午8時許測得濁度3276NTU，但迄今供水仍維持正常。另外，鳶山堰原水濁度於今日上午測得最高達8660NTU，大湳淨水場因取用中庄調整池清澈原水，亦未影響供水品質，要歸功於分層取水與中庄調整池及時發揮功效。

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