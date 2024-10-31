強颱康芮挾帶豪雨　「接近滿水位」石門水庫睽違2年再度洩洪

記者沈繼昌／桃園報導

強颱康芮不斷逼近台灣，並帶來強風豪雨，北水分署指出，石門水庫集水區自昨（30）日迄今天上午9時許累計降雨約175毫米，預估降雨總量約7000萬噸，為水庫安全考量，分署在上午8時許開啟溢洪道洩洪，包括溢洪道、排洪與排砂隧道、河道放水路等出流總量達每秒1570立方公尺，後續將依水庫入流量變化調整出流量因應。

▲康芮颱風為石門水庫上游集水區帶來豪雨，北水分署今天上午8時許開啟溢洪道洩洪。（圖／北水分署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康芮颱風為石門水庫帶來豪雨，北水分署開啟溢洪道洩洪。（圖／北水分署提供）

北水分署表示，康芮颱風自昨夜迄今豪雨不斷，統計自昨天迄今天上午8時許降雨量即達175毫米，石門水庫入流量達每秒1612立方公尺，為水庫安全考量，分署決定開啟溢洪道洩洪因應。

▲康芮颱風為石門水庫帶來豪雨，北水分署石門水庫後池堰溢流狀況。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，石門水庫前次溢洪道操作是2022年10月16日尼莎颱風，與本次操作間隔約2年，因目前水庫水位達244.85公尺、蓄水率達99%，有效蓄水量為20474.76萬立方公尺，且入流量仍持續增加中，因此將依降雨預測溢洪道將持續操作至今天下午。

北水分署強調，因現水庫會持續大量洩洪放水，且戶外風雨甚大，分署呼籲民眾避免外出及注意安全，尤其切勿進入河道範圍，以確保生命財產安全。