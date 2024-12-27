比利時查獲寄台K他命郵包！檢警跨國取證　台比荷司法互助破案

▲桃園地檢署今年11月接獲比利時海關通報查獲準備寄往台灣之郵包，查出夾藏K他命三級毒品，桃檢檢察官王念珩指揮刑事局遠赴比利時取證，事後台比荷三方人員合影。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署日前接獲警政署刑事局通報，比利時海關查獲準備寄往台灣之K他命郵包，比方提供相關情資予我國偵辦，桃檢指派檢察官王念珩指揮指揮刑事局、高雄市警局鹽埕分局遠赴比利時取證，查獲K他命郵包等證物，經分析資訊溯源追查毒品買主與上游，發動拘提查獲陳姓、謝姓與洪姓等3名販毒集團成員到案，複訊後依毒品危害防制條例之運輸第三毒品等罪嫌提起公訴。



桃檢指出，今年10月間接獲刑事局國際科通報，比利時海關查獲一批欲寄往台灣之三級毒品K他命郵包，經桃園地院審理後，認為應將毒品證物應該取回台灣，但礙於毒品仍查扣在比利時。桃檢為取得毒品證物，鞏固偵查結果，經由法務部國際及兩岸法律司向比利時提出司法互助請求，獲比利時主管機關同意。

桃檢立即指派檢察官王念珩於今年11月14日會同國兩司調部辦事檢察官林郁璇、刑事局國際科、刑事局駐荷蘭聯絡官等人親赴比利時取證，並同月16日在荷蘭、比利時警方協助前往比利時海關取證，過程中由比利時海關人員將扣案毒品當場秤重、採樣與封緘後，交付採樣毒品予檢察官王念珩，並簽署相關文件確保證物同一性及採證程序合法性。本毒品案在荷蘭警方協助下，順利經由荷蘭阿姆斯特丹國際機場攜回台灣，完成這次跨國取證任務，並順利由桃園地院審理跨國毒品案。



桃檢強調，本案經由國際司法互助，執法機關相互合作，形成緊密緝毒網路，有效追訴跨國運毒集團，成功阻斷跨海毒品運輸買賣，有效「拒毒於境外、緝毒於境內」緝毒政策，順利守護國人健康與平安。