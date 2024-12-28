廣東粥店氣爆烈焰狂燒！瓦斯鋼瓶搬路中　緊急撲救畫面曝

▲桃園市桃園區民生路上一家廣東粥餐廳昨晚6時許發生瓦斯氣爆，警消趕往現場灌救。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區民生路上一家廣東粥餐廳，昨天（27）日晚間6時許傳出瓦斯氣爆，大火瞬間由餐廳竄出，巨大氣爆聲響嚇壞路人，桃園市消防局據報後出動警消與消防車到場灌救，並將燃燒瓦斯鋼瓶移至路面澆水降溫，現場火勢在20分鐘內被撲滅，所幸現場無人受困受傷，至於氣爆原因正由消防局火調科人員調查釐清。

▲桃園市桃園區民生路上一家廣東粥餐廳昨晚6時許發生瓦斯氣爆，現場火勢猛烈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，昨晚6時29分接獲通報，桃園區民生路上一家廣東粥餐廳突然瓦斯氣爆，現場為5層樓建築，起火處位於1樓，火勢由餐廳竄出，消防局第一大隊三民分隊出動9輛消防車、2輛救護車與29名消防人員到場灌救，由於起火地點位於桃園鬧區，附近有密集店家與住家，桃園警方到場封鎖道路兩端進行交管，以利警消進行灌救。

▲桃園市桃園區民生路上一家廣東粥餐廳昨晚6時許發生瓦斯氣爆，警消將餐廳內瓦斯鋼瓶移置路面澆水降溫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消人員在20分鐘內撲滅火勢，並將餐廳內剩餘瓦斯鋼瓶移至路面進行澆水降溫，避免再度引發氣爆，警消人員於晚間7時許撲滅火勢後進入火場搜救，初步研判並無人員受困受傷，至於氣爆原因正由火調科人員調查釐清。

▲桃園市桃園區民生路上一家廣東粥餐廳昨晚6時許發生瓦斯氣爆，大批警消到場灌救。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報2》）