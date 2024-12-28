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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯質疑公器私用買軍服　王定宇：花自己錢跟民間廠商買也不行？

▲▼立委王定宇 民進黨 誹聞爆料。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯昨爆料，國防外交委員會召委王定宇疑公器私用，將外界無法購買的海軍軍服「改成民進黨版本」，並「破例開放一次」限量購買，「怎麼不幫我們改一件Team ROC KMT？」對此，王定宇今（28日）回應，蔡英文海軍風衣外套大受歡迎，坊間有很多仿冒版本，所以民進黨團特別找到原廠的民間廠商進口美國布料、全部自費，也要求廠商不能跟軍服相同，錢也花自己的，廠商是民間的，不曉得有什麼問題？

徐巧芯直言，把外界無法購買的海軍軍服改成民進黨版本，「破例一次」限量購買，還要民進黨團靜靜至後方套量，是多怕別人發現，「怎麼不幫我們改一件Team ROC KMT」、「國防外交委員會的召委可以這樣公器私用喔？」

對此，王定宇回應，整件事情非常荒謬跟可笑，做為國家立委，趴在地上聞煙味、垃圾桶撿菸頭，現在連人家自費向民間廠商買外套，都要無事生非，這件事情很簡單，蔡英文海軍風衣外套大受歡迎，坊間有很多仿冒版本，所以民進黨團特別找到原廠的民間廠商進口美國布料、全部自費。

王定宇指出，因為法令規定軍服不能買賣，所以有特別要求廠商不能跟軍服相同、去掉一些特徵，裡面logo寫DPP、Team Taiwan，不可以有軍服相關字樣，已經兼顧法律、錢也花自己的，廠商是民間的，甚至任何人要買原廠衣服花錢就可以，不曉得有什麼問題？

王定宇批評，滿腦子只有聲量，這樣的立委是否稱職社會自有公斷，這件衣服100%自費、來自民間廠商、衣服標誌也已去軍服雷同部分，法令兼顧也自己花錢，不曉得徐巧芯委員生活當中除了製造聲量、沒事找事，還有沒有其他事情？這件事情非常簡單，他一笑置之。

至於通知說到黨團後面靜靜套量，王定宇解釋，是因為正在開黨團會議，不希望套量衣服時干擾會議進行，這樣也有事？這也干擾到她了？至於鼓勵買更多件，是因為這間民間廠商價格很硬，採購數量跟單價有關，希望多買幾件能讓價格低一點。

王定宇也質疑，這是民進黨團成員內部的公文，是什麼樣的抓耙仔會偷拿人家公文發在臉書？買衣服的事情本身倒是沒有什麼，無事生非令人可笑，倒是這位詐欺犯家屬，過去偷拍陳時中的相片、尾隨偷拍王義川的相片，現在連民進黨內部委員間的公文都發在臉書，這種行徑有無涉法？值得研究。

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關鍵字：

徐巧芯國民黨外交國防委員會王定宇民進黨軍服詐欺

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