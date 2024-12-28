劉靜怡指「和府方達成共識」　嗆問：要綠營停止造謠抹黑有做到？

▲台大國發所教授劉靜怡。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德日前提名台大國發所教授劉靜怡為大法官，不料，最終慘遭藍綠封殺，且因「她多次辱罵民進黨」致綠委投下反對票，這樣的理由在引發連日爭議後，劉靜怡今（28日）稍早透露，「和府方達共識」的第一點，就是黨團和網軍側翼立刻停止所有造謠和抹黑言行，她接著嗆問，現在有做到嗎？

立法院日前進行大法官人事同意權案的投票，最終在國民黨立委全數不同意，民進黨僅不同意劉靜怡，民眾黨則僅同意劉靜怡的情況下，7位提名人皆遭到封殺。

投票結果出爐後，柯建銘表示，在黨團會議前曾致電賴清德總統告知，表示「在權力分立原則下，今天是國會自主，黨團自主」，賴總統則說，自己也是黨團出身，當然絕對尊重。

▲民進黨團總召柯建銘在大法官提名人劉靜怡的部分蓋下「不同意」。（資料照／記者屠惠剛攝）

柯建銘進一步說明，總統的提名，黨團絕對尊重，但提名之後，如何投票，是黨團自主。他說，「賴總統提名的劉靜怡多次辱罵民進黨」，包括罵前總統蔡英文貪污及論文是假的、前行政院長蘇貞昌貪污等，「一路罵」，若黨團再投票給劉靜怡，「不就自己自殺就好」，所以這部分就是屬於黨團自主。

柯建銘也直指，民進黨團封殺劉靜怡的原因，是因為她「多次辱罵民進黨」，但這樣的理由除了引發輿論譁然，劉靜怡後續也在個人臉書轉載或自書數篇貼文回應此事。

然而劉靜怡今日透露，她在27日出國前，和府方達成共識，第一點就是，黨團和網軍側翼立刻停止所有造謠和抹黑言行。她接著嗆問，請問大家現在真實狀況如何？有做到嗎？做到了再來檢視第二點如何落實。