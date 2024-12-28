她轟應曉薇「隱匿雙重國籍」騙選民　喊：3000萬議員薪水應全吐出

▲民進黨台北市議員林亮君。（資料照／議員林亮君提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇因在京華城案中涉貪，遭北院裁定以1500萬交保，不料，在交保作業時，傳出疑似因「雙重國籍」身分，導致作業延宕。對此，民進黨台北市議員林亮君今（28日）開轟，應曉薇這14年來，近3000萬的議員薪水應該要全數吐出，納稅人的辛苦錢一毛都不應該給這種欺騙選民的民代。

林亮君提到，昨日有媒體指出，應曉薇繳完保釋金後，法院在著手限制出境出海作業時，移民署回報應曉薇有第二國護照，因此，遲至下午四點才完成交保作業，法官則要求應曉薇下週二將第二本護照帶至法院開庭說明。

林亮君說，依照《國籍法》，擔任我國公職者不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍，她認為，若是報導為真，應曉薇14年議員生涯都在騙，欺騙中正萬華的選民。

▲國民黨台北市議員應曉薇就職時的宣誓詞。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）

林亮君透露，應曉薇的原名其實叫「應秀萍」，不過，應曉薇在2010年參選議員時，就已經改名為應曉薇，這次交保辦理限制出境作業，移民署發現她有第二國護照，護照裡的姓名很可能就是原名「應秀萍 YING SHIU PING」。

對於雙重國籍的爭議，林亮君指出，2008年，時任國民黨立委李慶安也遭媒體爆出擁有雙重國籍，後來遭到中選會判定當選無效，失去立委資格，李慶安還一度否認有美國籍，並稱美國公民如任他國公職，國籍會被動失效，後來遭到美方打臉。

林亮君怒批，當年李慶安雙重國籍案鬧得這麼大，應曉薇不可能不知道，恐怕當時應曉薇就是以心存僥倖的心態，「好處我都要」的心態參選市議員。

林亮君進一步開嗆，這些國民黨民代目無法紀、隱匿雙重國籍，在台灣好處拿盡，卻抱著外國護照避險，不願對國家效忠，也不願恪守法治，政治詐騙集團，侵蝕台灣的政治。

此外，林亮君斷言，現在應曉薇除了違背職務收受賄賂罪及洗錢罪兩條罪名，遭北檢起訴求刑16年6月外，應曉薇（應秀萍）還得先面對雙重國籍，當選無效，失去議員資格的問題。

最後，林亮君強調，應曉薇這14年來，近3000萬的議員薪水應該要全數吐出，納稅人的辛苦錢一毛都不應該給這種欺騙選民的民代。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★