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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

65歲免繳健保惹議！國民黨修《老人福利法》急煞車　本會期不強推

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署。（圖／記者洪巧藍攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會昨（27日）原本要處理《老人福利法》修正草案，國民黨團版本欲讓65歲以上綜合所得稅未達20%長者免繳健保費，但最終未三讀。不過，國民黨內部其實也意見分歧，甚至有藍委服務處電話被打爆。據了解，昨日的黨團大會討論後，決議將暫緩推該案，另也有藍委認為，既然《財劃法》已過關，健保費由地方政府負擔也行。

在野黨推出《老人福利法》修法草案，力推65歲以上所得稅率未達20%長者免繳健保費，不過此案在立法院二、三讀闖關前夕，引爆醫護界連聲反彈。行政院長卓榮泰也說，這修法版本可能增加中央政府384億元以上支出；五大醫界團體、醫改會也反對，擔心深化世代對立，影響健保永續。

國民黨團昨日上午黨團大會針對《老人福利法》進行討論，會中不少衛環委員會的立委表達反對，有藍委表示，自己服務處接到很多支持者抗議電話，壯世代民眾認為這樣會給年輕族群壓力；也有藍委認為這樣修法，會被操作成世代對立，青壯年選民恐會不滿。

藍委指出，這個政策各地反應不一，加上各專業團體也紛紛表達憂慮，國民黨雖然要照顧低所得長者，但考慮世代正義、健保整體政策、各縣市財政狀況，此法案應該再繼續討論研議，求得社會最大共識後再來推行。現在當務之急應該是要健全政府體制，追究各種違法貪瀆案件，讓清明政治重獲國人信賴。

也有藍委認為，其實目前六都都有在排富條件下補助老人健保費，但其實民眾也搞不清楚到底要如何繳交。現在釜底抽薪之計就是請各縣市政府自己出錢，因為《財劃法》也通過了，各地財政狀況不一，但這部分應該要全國統一，既然已經通過《財劃法》，各地方政府有新增財源，就由地方政府出錢。

不過，衛環委員會的召委蘇清泉指出，現在六都65歲以上民眾已經有用排富方式免繳健保費，老人不應該因縣市不同有所不同，如果直轄市都有補助，沒道理其他縣市沒有，外界說65歲以上免繳健保，健保會倒，但六都沒繳這麼多年了，健保也沒有倒，外界不要說沒有根據的話。

蘇清泉表示，現在既然國民黨的版本有歧義，大家可以再修正討論，目前《財劃法》已經通過，中央將下放3000多億到地方，以屏東來說，將額外拿到134億，未來可以討論，65歲以上免繳健保是否排富5％所得稅，而補助的錢由地方支付。

對於黨團內部聲音，書記長林思銘表示，黨內確實雜音很多，雖然大家還是想要推，畢竟也是立意良善，但是時機點將會往後移，這個會期將不會強推，目前大家傾向將補助下放至各縣市，落實地方自治精神，下週二黨團大會會再做進一步討論。

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關鍵字：

65歲健保國民黨老人福利法

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