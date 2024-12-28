韓國瑜赴川普就職　跟團人選出爐「綠派2人、藍搶破頭、白陳昭姿」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月20日就職，而總統賴清德已邀請立法院長韓國瑜率團出席。而訪團成員部分，立院國際事務處日前已經發文給各黨團，請藍綠白各推派「2、2、1」名立委參加訪團，據了解，相關成員名單已經出爐，民進黨團指派王定宇、陳冠廷，國民黨團抽籤由李彥秀、葛如鈞出線，民眾黨團則是派出陳昭姿。

總統府秘書長潘孟安日前證實，本來在雙十國慶慶典後，總統有邀請韓國瑜共餐，但沒有成行，後來他也再銜總統之命拜會韓，邀請韓擔任總統特使團長；至於外傳所謂藍白通過三法，恐導致人選生變一事，他則強烈否認，強調沒有這件事。

立法院國際事務處發文給民進黨團、國民黨與民眾黨團，請藍綠推派2名立委、白派1人出席「第60屆美國總統就職典禮」代表團。據了解，民進黨團將指派外交及國防委員會兩名成員，資深立委王定宇及新科立委陳冠廷一同出訪。

而國民黨部分則是搶破頭，多達31位藍委登記報名希望陪同韓國瑜出訪，最後抽籤決定，由李彥秀、葛如鈞兩人出線，而不幸未抽中委員都非常失望，有藍委詢問是否可以自費報名，甚至有人私下請託能否交換出訪人選。

民眾黨團則是在黨團會議時，採用黨團成員共識決，最終推派白委陳昭姿。