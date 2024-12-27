中市府元旦升旗棒球12強英雄領唱國歌　限量發送手機架

▲台中元旦跨年邀請勇奪世界棒球12強冠軍的中華隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌。（圖／中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府宣布，明年1月1日上午8時將在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請勇奪世界棒球12強冠軍的中華隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，還有中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將帶來活力熱舞。民政局長吳世瑋表示，今年元旦升旗除有小國旗可領取外，還有實用精美的元旦紀念小物「手機架」，於當日上午6時30分開始限量發送，歡迎市民朋友齊聚迎接嶄新的一年。

▲台中元旦跨年還邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將帶來活力熱舞。（圖／中市府提供）



吳世瑋指出，中華隊在「2024世界12強棒球賽」燃燒全民棒球魂，多場經典好球讓全國觀眾為之喝采，並且睽違32年拿下台灣史上首座成棒世界冠軍，市府也特別邀請中華隊成員隸屬台中地主中信兄弟的教練陳江和、投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，歡迎市民朋友元旦當日到場向國民英雄致敬，共享屬於台中及中華民國的驕傲。

民政局表示，此次升旗典禮將由台中女中樂儀隊帶來精彩的操槍演出為活動揭開序幕，並邀請后里、梧棲、北屯及南區等4區吉祥物引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。熱力四射的中信兄弟啦啦隊Passion sisters 9位隊員盈瑩、波波、夏蕾、儀諪、少鹽、Wendy、希希、林可及曼容將帶來熱血舞曲，與大家一同High跳《Go! Passion Go!》。

民政局說明，典禮將於明年1月1日在市府前廣場舉行，預計上午6時30分開始發放限量手機架及小國旗，歡迎市民朋友到府前廣場參加升旗，並遵守排隊秩序領取紀念好禮；7時40分表演節目開始、升旗典禮8時正式舉行。不便到場的民眾，元旦當日上午7時40分也可以透過市長盧秀燕臉觀看現場直播。