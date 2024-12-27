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2人就發車！旅行社推「飯店–機場」接送350　搶中部旅遊市場

▲華府旅行社。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲為搶攻中部旅遊市場，有旅行社推出市區飯店到清泉崗機場接送，每人350元，2人就發車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

以入境旅遊服務起家、立足中部近20年的華府旅行社，宣布明年1月將在台中清泉崗機場設立旅遊服務櫃台，提供旅客機場到市區飯店接送，最低價格1人350元起，解決台中機場公車難等問題，還有中台灣包車一日遊、台灣觀巴以及各種旅遊協助等一站式服務，搶攻中台灣旅遊商機。

華府旅行社董事長廖泳淀被稱為包機王，因應疫情後的旅遊人潮大爆發，也推動包機業務，目前集團內經營的泰國、越南、韓國幾個主要城市都有節日包機，2024年全台機場包機數量來到20架次，帶進超過4000名海外遊客，成效斐然。

廖泳淀表示，為解決清泉崗機場交通不便問題，推出機場到市區飯店接送，每人只要350元起，兩人就發車，提高機場交通方便性，讓更多旅客願意直飛台中旅遊，一天接送目標是200趟。明年1月中旬起也將規劃台中機場到麗寶樂園、台中三井OUTLET接送服務，2人即可成行。

廖泳淀也提到，設置台中機場旅遊服務櫃檯，除改善機場至市區交通不便問題外，也希望吸引離島如金門、馬祖及澎湖遊客來台灣旅遊，華府推出加價行程2999元，就可以玩三天兩夜，之後將設置AI翻譯面板，配置英、日、越、泰、韓多國語言即時翻譯，讓各國旅客都能溝通無障礙，獲得充分旅遊資訊。

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包機華府旅行社台中清泉崗機場

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