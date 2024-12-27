　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道停路肩看跨年煙火「最重罰6千」　高公局曝6取締熱點

▲▼高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供）

▲高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

下周二(31日)為跨年夜，包括台北101、淡水，以及六福村、麗寶樂園、劍湖山、義大世界等4樂園將有跨年煙火，為避免車輛停留國道路肩或慢行觀賞跨年煙火，高公局公布國道6大取締熱點，一旦違規將可罰3000元到6000元。

高公局提醒，跨年夜行駛國道時，避免為觀賞跨年煙火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。另依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，處汽車駕駛人3千元以上、6千元以下罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道取締違規觀賞煙火熱點也出爐，高公局表示，已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留之路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，以免提高事故風險及避免受罰。

此外，依據中央氣象署預報顯示，跨年夜各地為多雲到晴、元旦受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨。高速公路局提醒，北部及前往宜花東用路人，若遇天候不良時，應小心駕駛、注意行車安全並保持適當安全間距，另由於跨年活動為深夜時段，開車時請養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、酒駕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA
快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了
未來更糟！　大學碩博班招生28系所沒人讀
快訊／3千萬錢磚清點完畢！　柯文哲預計12：30現身
柯文哲獲交保第一句話曝光　「看守所的東西怎麼辦」
快訊／奧運冠軍樊振東宣布退出世界排名
在北院外聲援柯文哲！他問「都不用上班嗎」　網：都是大場面
1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」：人設破滅的紀錄
強冷空氣正在南下　激冷探7度時間曝
藍白推65歲以上免健保費　醫界炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷推出「年末限定1服務」　網讚爆：跨年狂歡後需要

95歲嬤罹癌瘦剩39公斤　孫女苦勸！達文西手術10天後奇蹟出院

柯文哲3000萬交保！　石明謹點「白營賣小物4人」：證據更明確

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

為何選12／26偵結？律師推測跟「1塊地」有關：較無後顧之憂

在北院外聲援柯文哲！他問「都不用上班嗎」　網：都是大場面

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」：人設破滅的紀錄

國道停路肩看跨年煙火「最重罰6千」　高公局曝6取締熱點

4個月查到Excel！檢察官「柯案還要查1年」　網曝終極目的：很明顯

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

北捷推出「年末限定1服務」　網讚爆：跨年狂歡後需要

95歲嬤罹癌瘦剩39公斤　孫女苦勸！達文西手術10天後奇蹟出院

柯文哲3000萬交保！　石明謹點「白營賣小物4人」：證據更明確

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

為何選12／26偵結？律師推測跟「1塊地」有關：較無後顧之憂

在北院外聲援柯文哲！他問「都不用上班嗎」　網：都是大場面

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」：人設破滅的紀錄

國道停路肩看跨年煙火「最重罰6千」　高公局曝6取締熱點

4個月查到Excel！檢察官「柯案還要查1年」　網曝終極目的：很明顯

「身材羞辱」節目風波燒2天！立委「接駱媽媽電話」發聲勸曾國城

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

尾牙男員工「突衝上台熊抱」！夏語心尖叫做不了ending 場面超失控

北捷推出「年末限定1服務」　網讚爆：跨年狂歡後需要

新北賓士左轉撞行人！20歲女大生重摔送醫　女駕駛挨罰+吊照1年

台中女「撿皮夾送警局」挨告喊冤　法官曝鐵證打臉

桃園鐵皮屋藏41公斤爆竹煙火...裝傻「不知道」　最高恐罰150萬

新飯店「福容徠旅中壢」試營運！每晚2299起　IKEA親子房明年亮相

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

妻反覆流產...竟是尪害的！醫：精子DNA碎片化98％

1500萬現金怎麼帶？小商人分享「內行方式」

柯用政治獻金給家人買股　家人身分曝

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

小草喊沒看到1500萬現金　律師：也10年起跳啊

快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷

「長者免繳健保費」修法　醫師工會反對

館長call助理「買漢堡給小草」　網看哭了

柯案證人練鴻慶曝作證對話　一看起訴書傻眼

檢察官「柯案還要查1年」！網曝終極目的

入冬首「波強烈冷氣團」來了！　低溫跌破10℃

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

更多熱門

相關新聞

強冷空氣正在南下「周日激冷探7度」　跨年元旦北東變天

強冷空氣正在南下「周日激冷探7度」　跨年元旦北東變天

未來兩波冷空氣接力，首波強烈冷氣團正在南下中，今起到周日清晨溫度將一路降溫，溫度只會越來越低，局部低溫下探7度，今天合歡山和雪山等3500公尺以上高山有機會飄雪；跨年夜和元旦將再有一波冷空氣接力，北東轉濕冷。

強烈冷氣團「明晚到周日晨最凍」　鄭明典示警：這波很強

強烈冷氣團「明晚到周日晨最凍」　鄭明典示警：這波很強

還會更冷「極端低溫急凍周末」　追2025曙光西半部機會高

還會更冷「極端低溫急凍周末」　追2025曙光西半部機會高

EVOASIS充電供應商公布年度計劃

EVOASIS充電供應商公布年度計劃

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

關鍵字：

國道跨年煙火天氣安全

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲押114天　3000萬交保

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

劉亞仁梨泰院豪宅買家是「7歲幼童」

20歲J級女星進軍AV！達人：將統治暗黑界10年

即／柯文哲交保要等早上　黃國昌：又不是鄭文燦

法界：柯文哲起訴書充滿檢情緒用詞　足以毀掉阿伯人設

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面