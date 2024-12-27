國道停路肩看跨年煙火「最重罰6千」　高公局曝6取締熱點

▲高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

下周二(31日)為跨年夜，包括台北101、淡水，以及六福村、麗寶樂園、劍湖山、義大世界等4樂園將有跨年煙火，為避免車輛停留國道路肩或慢行觀賞跨年煙火，高公局公布國道6大取締熱點，一旦違規將可罰3000元到6000元。

高公局提醒，跨年夜行駛國道時，避免為觀賞跨年煙火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。另依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，處汽車駕駛人3千元以上、6千元以下罰鍰。

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國道取締違規觀賞煙火熱點也出爐，高公局表示，已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留之路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，以免提高事故風險及避免受罰。

此外，依據中央氣象署預報顯示，跨年夜各地為多雲到晴、元旦受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨。高速公路局提醒，北部及前往宜花東用路人，若遇天候不良時，應小心駕駛、注意行車安全並保持適當安全間距，另由於跨年活動為深夜時段，開車時請養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、酒駕。