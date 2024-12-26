台北跨年夜倒數計時　警公布貓空101煙火熱區交管範圍



▲文山一警方公布跨年夜貓空地區交通管制資訊。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

北市政府將在今年12月31日19時至2025年1月1日1時舉辦「臺北最HIGH新年城-2025跨年晚會」，北市文山區貓空地區為觀賞101煙火秀之熱門景點，每年均吸引眾多民眾上山觀賞，為維護貓空地區道路之交通順暢，北市警局文山一分局將12月31日周二18時起，到2025年1月1日2時止，針對貓空周邊道路階段性實施單向通行管制。警方呼籲民眾配合管制，以維用路順暢。

文山一警方26日公布管制時間及路段（視狀況彈性調整）如下：



一、指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）。

二、指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）。

三、指南路3段38巷貓纜貓空站往茶推廣中心、草湳橋至指南路3段38巷與40巷口實施單行管制。

四、貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制。



文山一警方表示，由於貓空山區道路狹窄，且跨年夜上山賞景遊客眾多，為免雙向會車形成堵塞，特規劃單向環狀路線，以利車輛順暢通行，行車動線建議從政治大學→指南路3段38巷→貓纜貓空站→茶推廣中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學，沿路請駕駛朋友配合執勤警員指揮行駛。

文山一分局呼籲：民眾多利用大眾運輸工具，除協調北捷公司跨年夜「貓空纜車」延長營運至跨年夜1月1日2時，並協調北市公共運輸處請公車業者「棕15」公車延長營運至1月1日1時30分、「小10」公車延長營運至同日1時，以利參加跨年民眾使用。

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