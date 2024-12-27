北捷推出「年末限定1服務」　網讚爆：跨年狂歡後需要

▲歲末年初不少企業都會舉辦尾牙、春酒等活動，台北捷運也順勢推出「期間限定服務」，提供嘔吐袋給需要的民眾。（示意圖／中國時報劉彥宜攝）

圖文／CTWANT

歲末年初不少企業都會舉辦尾牙、春酒等活動，台北捷運也順勢推出「期間限定服務」，一名網友近日發現，捷運站內突提供「黑色塑膠袋」給民眾自行取用，背後用途曝光後，一票網友直呼太貼心。

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，發文透露她近日搭乘台北捷運時，意外在徐匯中學站發現一塊告示牌，下方還掛著一大捲的黑色塑膠袋，牌子上還寫著，「嘔吐袋請自行取用，如索取完畢，請洽詢問處。」讓她充滿困惑，不解捷運公司此舉的用意是為了什麼。

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▲一名網友發現，台北捷運最近在站內提供嘔吐袋。（圖／擷取自Facebook／路上觀察學院）

貼文曝光後，網友紛紛留言給解答，「跨年狂歡後很需要」、「感覺是跨年預備，剛剛去中山捷運站、忠孝敦化跟復興都有看到，蠻好笑的，捷運真貼心」、「要過年了，很多尾牙應酬的攤」、「可能真的過往經驗，很多人酒席後會吐」、「還蠻不錯的，跨年喝完酒應該很多人需要，至少不用地上全都是」，還有人笑稱，「每一個告示牌或做法後面一定有個恐怖的歷史。」

另外，也有不少人分享「有味道」的親身經歷，「曾經在跨年的捷運上遇到吐一地的」、「看過好幾次喝酒喝到在車廂內瘋狂嘔吐的人，那個味道可以把整車的人都嚇跑」、「我懷孕的時候，真的不舒服在捷運上吐，還好手邊有袋子」、「某年下班，有位吃完尾牙的先生吐到滿車廂都是，那騷味我一輩字都忘不了，大家都往其他車廂跑。」

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