使用折扣碼分潤5%！民眾黨5人「她拿7萬賺最多」　另案偵辦中

▲陳智菡、許甫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北地方檢察署檢察官起訴書指出，李文宗、李文娟112年12月間，謀議以網紅宣傳手法，提供專屬折扣碼讓民眾享有優惠，並將使用專屬折扣碼的匯款所得5%分潤給網紅宣傳者，許甫、陳智菡、吳怡萱、黃瀞瑩、陳宥丞均可收取金額不等的分潤報酬，這部分是否涉及刑事不法，由檢察官另案偵辦中。

起訴書指出，為了增進募款金額，李文宗、李文娟112年12月間，謀議以網紅宣傳手法，提供專屬折扣碼讓民眾享有優惠，並恣意支配所取得的募款所得，將使用專屬折扣碼的募款所得5%分潤給網紅宣傳者，「而委由民眾黨黨工許O、陳O菡、吳O萱以及民眾黨台北市議員黃O瑩、陳O丞以『木可好店』網路商店專屬折扣碼之方式在網路上宣傳募款小物，並以『帶貨型消費』、『訂單業績分潤』之請款項目，向木可公司收取分潤報酬」。

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起訴書續指出，在113年2月5日至7日期間，許甫共收取4萬5000元；陳智菡收取7萬元；吳怡萱收取6000元；黃瀞瑩收取5萬元；陳宥丞抽取6000元，「上開折扣碼分潤是否涉及不法部分，另案偵辦中」。

▲吳怡萱。（資料照／記者周宸亘攝）

對此，陳智菡先前曾強調，「政治獻金歸政治獻金、木可小物歸木可小物」，競選期間推出的競選小物，有一部分是進入政治獻金，後期推出木可競選小物純粹是商業販售行為，並非政治獻金，這若沒辦法釐清的話，很多事情就會混淆，如果說販賣小物就是侵占政治獻金，這完全是錯誤理解。

對於網紅帶貨的行銷手法，吳怡萱曾回應，「我們實際付出勞務、幫忙宣傳木可的商品，從木可公司所取得的勞務報酬，卻被抹黑成是『抽佣』，更無限上綱成錢是來自於政治獻金。」她強調，木可商品不代表就是「募款小物」，勞務報酬不代表是抽佣甚至不法所得，不只檢方搞不清楚，還配合媒體、側翼名嘴誤導視聽，「讓我們實際經歷一次何謂黨檢媒一體的人格摧毀」。

▲黃瀞瑩。（資料照／記者袁茵攝）

黃瀞瑩曾回應，自己2018年開始幫忙柯文哲選市長連任後，不管是用「學姐」或「黃瀞瑩」或「市議員」身分，都一直在幫忙協助宣傳很多政策，而募款小物、木可商店等宣傳，她也一直盡心盡力在做，只是想把很多理念跟理想放大宣傳，「這一直是我的責任跟我希望做到的事情」。

▲陳宥丞。（資料照／記者劉昌松攝）

陳宥丞也曾被問到販售競選小物是可以抽成的合作案嗎？他當時回應，「這部分可能不叫抽成吧！還是要回到當時木可怎樣定義跟支配相關費用。相信對基層黨公職或我們而言，都只是完成我們選舉時間的任務，並沒有所謂要抽成的概念」。

【未經判決確定，應視為無罪】