北檢曝柯稱「小沈已給過」　黃珊珊批「風馬牛不相及」：這是隔1年簡訊

▲黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金2大案，檢方今（26）日宣布偵結，認定柯收受1500萬元賄賂，是因EXCEL寫「2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京」，且又傳簡訊給時任競選總幹事黃珊珊稱「威京小沈，已給過」。黃珊珊26日下午痛批，該簡訊是一年後、2023年11月兩人討論募款事宜，跟柯文哲坦承收受賄款，完全是風馬牛不相及。

民眾黨26日下午2時召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，由緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，以及立委麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君、黃珊珊，還有秘書長周榆修、中央委員張凱鈞、新竹市議員李國璋，以及台北市議員張志豪和黃瀞瑩。

針對北檢提供的證據顯示，柯文哲曾經傳訊息給黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」？黃珊珊回應，從所謂1500萬的相關證據裡面，檢方只有3個證據，第一是威京當時領1600萬，第二是所謂EXCEL表格，第三是柯文哲傳給她的一封簡訊。

黃珊珊強調，「柯文哲傳給我的簡訊，是在2023年11月，也就是總統大選期間！」當時自己是競選總幹事，要討論募款相關事宜，柯文哲傳訊息是說「他們（威京）曾經可能已捐過款，所以我沒做後續任何處理。」這個跟1年前沈慶京提領1600萬元，以及是代表柯文哲坦承收受賄款，完全是風馬牛不相及。

黃珊珊質疑，檢察官對1500萬證據只有3個，第一是沈慶京提領1600萬元，第二是沒辦法證明事實的EXCEL表格，第三則是一封一年後完全無關的簡訊，「我的答案是，簡訊是羅織入罪，故意要去陷害他（柯文哲），讓這個簡訊變成收受賄絡證據，完全入人於罪。」

▼檢方曝光柯文哲與黃珊珊訊息，但黃珊珊強調，該封簡訊是在2023年11月發送。（圖／台北地檢署提供）