曝看完北檢起訴書不寒而慄　游淑慧：市府變成柯文哲掌控的一言堂

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

柯文哲案今(26日)偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭北檢共求刑28年6月。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，自己起訴書看到一半，不斷搖頭嘆息、不寒而慄，調查資料呈現，有科長只因為逆了市長之意，柯當場丟筆發怒要求調職，一個政府機關被操作成這樣，駭人聽聞。她強調，市府就這樣一步步變成柯文哲掌控之一言堂。

游淑慧表示，今天北檢提供給媒體的新聞資料高達190頁，裡面揭露更多細節，連她這個看了公務職場十數年的人，看到一半，都不斷搖頭嘆息、不寒而慄。

游淑慧表示，一個政府機關被操作成這樣，有點駭人聽聞，連一份公文，都因為未確定「市長之真意」，而多次被退回修改文字，基層公務員必須在「保全自己」與「不違抗上意」夾縫中求生，努力寫出技巧性公文。

游淑慧指出，調查資料還呈現，有科長只因為逆了市長之意，當場柯即丟筆發怒要求調職，還怒斥永不錄用，此舉造成同仁寒蟬效應，不敢違逆。

游淑慧再指，不只違逆上意的公務員「被處理」，之前議會調查小組發現反對之都委會委員，都巧合不被續聘之疑點，也被北檢偵查證實，就這樣一步步讓市府變成柯文哲掌控之一言堂。

最後，游淑慧強調，所以，原來所謂都委會公開討論只是一個過程和表現，但事實上柯市府對京華城案早有預設立場，這個立場就是彭振聲和黃景茂Line傳的「順利通過就好」。

▼北檢起訴書資料。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）