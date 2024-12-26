柯文哲求處重刑「京華城收賄關係圖」一次秒懂

▲起訴書曝，柯文哲京華城收賄2管道，涉嫌收賄1710萬。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城圖利、政治獻金侵占案，涉嫌4罪遭北檢共求刑28年6月。其中京華城收賄與金流，最令各界感到訝異，柯文哲涉嫌從威京集團沈慶京手上收賄1710萬；而北市議員應曉薇甚至貪了5250萬。《ETtoday新聞雲》也整理兩張圖，更能秒懂收賄與金流關係狀況。

根據北檢新聞稿，沈慶京2022年9月12日傳送感謝訊息給柯文哲，向柯文哲表達「111年10月18日舉行之京華廣場動土典禮，柯O哲將是其唯一邀請的政治人物」，沈慶京交代其祕書，從他名下帳戶提領1600萬元現金。

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柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於2022年10月19日至同年11月1日間的某時地，親自收受沈慶京交付的現金1500萬元賄款，並在Excel檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有行動硬碟中，記錄沈慶京交附上開匯款的事實。

柯文哲除了記在帳簿上，還特地在競選總統募款時告訴黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他。」檢察官認為，這等於是柯文哲承認已經收到沈慶京的賄款。

加上，沈慶京於羈押庭訊時對法官嗆聲：「若我要行賄會用現金」。因此檢方綜合上述來往關係，可認被告柯文哲確有向被告沈慶京收取現金1500萬元之賄賂。

至於柯文哲收賄第2管道，則是沈慶京的210萬「開辦費」。沈慶京見柯文哲已踐履京華城一案，因此透過張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從集團總部取款後，由7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯。待朱亞虎通知賄款210萬元已交付、並附上捐款人頭名單後，李文宗隨即向柯報告，並傳訊給朱亞虎，表達柯文哲感謝之意。

對此，檢方認為，綜上可知，被告沈慶京透過人頭所交付之210萬元確為被告柯文哲上述違背職務行為之對價，故屬賄賂無訛。

▲京華城金流圖，應曉薇涉收取5250萬巨額賄款。（圖／記者劉維榛攝）



而京華城圖利弊案之中，應曉薇與彭振聲皆是重要角色，其中應曉薇濫用職權，為建商沈慶京牟取非法利益，以多種方式干預行政程序，收取5250萬巨額賄款，最終以複雜金流手法掩飾犯罪所得，包括利用華夏協會、北市格鬥共5個協會作為人頭帳戶，接收多筆大額賄款，及償還個人貸款，支付女兒留學費用，另還有約2000萬資金無法追查，北檢認應女不僅違背民意代表的職責，還將犯罪所得轉化為個人財富，具體求刑共16年半、併科罰金。

最後，彭振聲已供出實情，咬出都是柯文哲指示，且在偵查中自白犯罪，檢方依法減刑後求處有期徒刑3年、褫奪公權3年。

．未經判決確定，應視為無罪