柯文哲曾喊冤「不知木可匯450萬」　起訴書打臉了：244萬買股票

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉兩大弊案，今（26）日北檢依「4大罪」共求刑28年6月。回顧今年8月的記者會，當時柯文哲堅稱，不知木可公司有匯款450萬元；如今，這番言論被檢方打臉，起訴書上更點明，柯文哲將其中的244萬元供給家人買股票。

網紅「四叉貓」稍早在Threads提到，2024年8月29日記者會上，柯文哲聲稱自己平常沒在看戶頭，所以不知道木可公司有匯款450萬元，「結果今天起訴書上面寫說，柯文哲明明就知道！他還把這些錢拿去買股票（花費244萬元）。」

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▲匯入柯文哲帳戶的450萬元中，有244萬元供給家人買股票。（圖／翻攝自「台北地方檢察署檢察官起訴書」）

起訴書上指出，柯文哲政治獻金專戶款項1500萬元遭柯文哲、李文宗、李文娟3人侵占入己後，柯文哲、李文宗為了塑造成木可公司出資購買柯文哲肖像權的商業活動，便由李文宗以木可公司的銷售總額，概算出給柯文哲的授權金，並指示李文娟以「肖像權授權金」及「授權費」的名義，分別於112年12月20日、113年1月19日及3月24日，從木可公司的銀行帳戶，匯付100萬元、150萬元、200萬元，共計450萬元至柯文哲個人使用的銀行，其中更有244萬元供其家人購買股票。

對此，網友們紛紛回應，「國昌還在找不到任何金流」、「貓貓好認真，不像某個肌肉已經看完了」、「他永遠都在騙」、「錢錢沒有不見，都變成阿伯喜歡的股票」、「哇哇哇潮水退了，知道誰沒穿褲子了」。

．未經判決確定，應視為無罪。