抽中柯文哲涉貪案！受命法官許芳瑜「滿手大案」　量刑不手軟

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（26日）下午2點舉行柯文哲等人所涉貪污案公開抽籤分案，由重大金融犯罪專庭法官許芳瑜中籤，合議庭審判長為江俊彥、陪席法官楊世賢。許芳瑜近年屢受命承審矚目金融案件，包括曾耀鋒im.B吸金案、朱國榮松崗炒股案、林冠百掏空德信證券案，目前還有滿手大案審理中。

▲承審柯文哲等人所涉貪污案的台北地院合議庭審判長江俊彥。（資料照／記者劉昌松攝）

北院今上午11點多，收到北檢起訴柯文哲等人所涉京華城容積率案、政治獻金案卷宗，共148宗，經內部討論後，決議從刑事庭4個重金庭抽出承審法官，且因認定被告個別計算不法所得、均未達1億元，因此編成「金訴」案，重金庭8位法官都須加入抽籤，每人1支籤。

▲台北地院公開抽籤決定柯文哲等人所涉貪污案受命法官，重大金融犯罪專庭庭長吳承學負責抽籤，由「衛」股法官許芳瑜中籤承審 。（圖／記者黃哲民攝）

重金庭長吳承學抽籤前簡單說明分案規則，接著從籤桶抽出代表許芳瑜法官的「衛股」籤。司法官52期的許芳瑜2022年加入重金庭，案運「奇佳」、屢中大案，審過3位律師以不實見證文件護航吸金案，退休刑警吸金6.5億元案。

去年（2023年），許芳瑜中籤審理曾耀鋒等人所涉im.B吸金案，密集審理1年將30多名被告一一判決，期間又經手多件矚目金融案件，包括朱國榮松崗炒股案，在朱逃亡被通緝後，裁定沒收1億元保證金，把朱的林姓女密友判刑4年，又將涉嫌接受貸款客戶招待出國打小白球的兆豐金控前董事長蔡友才，依《銀行法》判刑6月。

▲台北地院受理台北地檢署起訴移審柯文哲等人所涉貪污案，行政庭長兼代理院長黃柄縉（右）主持公開抽籤分案，重大金融犯罪專庭庭長吳承學（左）負責抽籤，現場展示檢方移審的148宗卷宗。（圖／記者黃哲民攝）

許芳瑜外型嬌小纖秀，說話輕聲細語，但是非分明、條理嚴謹，當她開庭淡淡說出語意很重的質疑，常讓被告與律師不知如何接招、企圖狡辯也很難甩開她追問，量刑更不手軟，頗有「坦白從寬、抗拒從嚴」的風格，審理光電業者吸金上億元，她重判首腦12年徒刑，審理林冠百掏空德信證券案，她判林4年2月徒刑。

目前許芳瑜還有滿手大案待消化，包括立法院前副院長鍾榮吉在台肥董事長任內所涉違規放貸案、昌軒建設總經理向可立涉收遠雄建設4億回扣案、百富環球公司涉吸金逾180億元案，上月（11月）底，她剛審結「航海王」台驊公司前董事長顏益財所涉內線交易案，判刑1年11月，另洗錢罪判刑6月、得易科罰金，均緩刑3年。

▲台北地院公開抽籤決定柯文哲等人所涉貪污案受命法官，現場展示檢方移審的148宗卷宗。（圖／記者黃哲民攝）

審判長江俊彥為司法官39期，是北院重金庭資深審判長，審過藝人夏于喬父親夏世紘等富南斯集團成員吸金案，判夏世紘2年4月徒刑，另審理利用勞動基金炒股的勞動部前組長游迺文，依《證券交易法》判刑9年；將非法銷售境外澳豐基金的兆富公司負責人曾奎銘，判刑2年3月，涉及投資詐欺的「華爾街女神」陳莉婷，也被江的合議庭判刑3年。

江俊彥訴訟指揮按部就班，常直接闡明案情主要爭點，要被告和律師仔細評估抗辯策略的利弊得失、想清楚再說，庭訊不太容許失焦又漫長的陳述，他還曾命被告必須出庭聆判，用意是打算預防性羈押被重判的被告防逃，但因檢方沒聲請而作罷。

▲台北地院公開抽籤決定柯文哲等人所涉貪污案受命法官，現場展示檢方移審的148宗卷宗。（圖／記者黃哲民攝）

陪席法官為55期楊世賢，今年（2024年）8月底才加入重金庭、成為江俊彥的庭員，曾審保母虐死6個月大男嬰，判刑9年，審理媒體人彭文正告前總統蔡英文的律師涉嫌妨害名譽，裁定駁回彭的自訴，也曾審老翁不堪長照壓力、親手悶死病妻所涉殺人案，以情堪憫恕為由減刑輕判2年6月徒刑。

「雞排妹」鄭采勻上網公開網紅陳沂手機門號個資案，也是楊世賢調任重金庭之前所審理，判鄭4月徒刑，另審理資策會告新竹市長高虹安涉犯《著作權法》一案，以資策會提告逾期為由裁定自訴不受理，目前經手的大案包括「台版地面師」律師蔡鴻燊等人所涉貪污案。