哈薩克墜機38死！傳機長全力拉起飛機　保住機身後半部提高生還率

▲失事客機後半部較為完整。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克西部墜毀,機上38人死亡、29人生還,已知失事飛機今年10月才通過全面技術檢驗,且機長飛行時數逾1.5萬小時。另有消息稱,在墜機前一刻,機長似乎試著讓飛機長時間停留空中,直到最後一刻都在努力避免墜機。

亞塞拜然航空J2-8243班機25日從亞塞拜然首都巴庫起飛,但在飛往目的地車臣途中偏離正常航線,飛越裏海後在哈薩克阿克套市(Aktau)附近上空盤旋墜毀。已知飛機在接近阿克套機場時的飛行軌跡為8字形,其高度在飛行最後幾分鐘內大幅波動。

星洲網引述俄新社報導,俄羅斯航空工業消息人士在查看空難影片以及雷達數據之後認為,「失事客機機長當時試著讓飛機長時間停留在空中,直到最後一刻都在努力避免墜機,且試著降落在阿克套機場附近一塊空地上,此處地面較為平坦」。只不過最終客機仍舊撞擊地面起火,機身瞬間分離,只剩機身後半部較為完整。

New video shows plane carrying 72 people crashing near Aktau Airport in Kazakhstan. At least 10 survivors pic.twitter.com/SKGdc1vqFa