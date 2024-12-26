哈薩克墜機38死！傳機長全力拉起飛機　保住機身後半部提高生還率

▲失事客機後半部較為完整。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克西部墜毀，機上38人死亡、29人生還，已知失事飛機今年10月才通過全面技術檢驗，且機長飛行時數逾1.5萬小時。另有消息稱，在墜機前一刻，機長似乎試著讓飛機長時間停留空中，直到最後一刻都在努力避免墜機。

亞塞拜然航空J2-8243班機25日從亞塞拜然首都巴庫起飛，但在飛往目的地車臣途中偏離正常航線，飛越裏海後在哈薩克阿克套市（Aktau）附近上空盤旋墜毀。已知飛機在接近阿克套機場時的飛行軌跡為8字形，其高度在飛行最後幾分鐘內大幅波動。

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星洲網引述俄新社報導，俄羅斯航空工業消息人士在查看空難影片以及雷達數據之後認為，「失事客機機長當時試著讓飛機長時間停留在空中，直到最後一刻都在努力避免墜機，且試著降落在阿克套機場附近一塊空地上，此處地面較為平坦」。只不過最終客機仍舊撞擊地面起火，機身瞬間分離，只剩機身後半部較為完整。

New video shows plane carrying 72 people crashing near Aktau Airport in Kazakhstan. At least 10 survivors pic.twitter.com/SKGdc1vqFa — BNO News (@BNONews) December 25, 2024

另外，中國民航評論員張仲麟也說，飛機當時明顯出現操縱困難的狀況，機長儘管盡了最大努力，但最終未能避免墜機。他透露，客機在墜機前速度較低、角度較小，接近於迫降，推測飛行員在最後時刻拉起飛機，改善墜機時的狀態，使飛機後半部分基本保存完整，提高後半部座位乘客的生還機率。

失事客機機長伊戈爾（Igor Kshnyakin）飛行時間超過1.5萬小時，其中約1.1萬小時是以機長身分飛行。另據塔斯社，失事客機今年10月18日才通過全面技術檢驗，註冊號碼為4K-AZ65，2013年製造，總計執行9949次降落，飛行總時數為1萬5257小時。

▼ 亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）