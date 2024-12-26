客機墜毀前「8字飛行」軌跡曝光　鳥擊釀禍？專家：不太可能

▲亞塞拜然航空客機墜毀哈薩克，38人喪命，據報至少有10人是被拋出機艙外而死。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克奪38命，且在墜毀之前，班機飛行軌跡為8字。俄羅斯航空監管機構宣稱這起空難可能是由鳥擊引發的緊急狀況，但航空專家認為不太可能。

路透、美聯社報導，這架巴西航空工業190型（Embraer190）客機從亞塞拜然首都巴庫起飛，但在飛往車臣途中偏離正常航線，飛越裡海裏海後在哈薩克阿克套市（Aktau）附近上空盤旋，接著墜毀。客機當時急速下降，撞擊地面後起火，濃煙竄天，據報至少有10人是被拋出機艙外而死。

另外，依據飛機追蹤網站FlightRadar24的數據，客機墜毀之前，曾以8字飛行。官員並未立即說明班機飛越裏海的原因，但墜機事故是發生在烏克蘭無人機本月襲擊俄羅斯南部車臣之後所發生的事。俄羅斯兩處毗鄰車臣、印古什（Ingushetia）、北奧賽提亞（North Ossetia）的地區25日上午發生無人機襲擊事件。

▲班機在墜毀之前，飛行軌跡為8字型。（圖／翻攝自FlightRadar24）

已知班機沿著裏海西海岸預定航線朝北飛行，但隨後飛行路徑並未被記錄，接著再度出現時已在裏海東海岸，並在阿克套機場附近盤旋墜毀。在此之際，距離航班失蹤地點最近的馬哈奇卡拉機場（Makhachkala airport）官員透露，機場25日上午已經關閉，時間持續數小時。

▲▼目前客機黑盒子已尋獲。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯航空監管機構宣稱這起空難可能是由鳥擊引發的緊急狀況，客機機長前往備用機場，也就是阿克套機場。但航空顧問公司「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory）分析師阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）認為這不太可能，若發生鳥擊事件，飛機會降落在距離最近的可用區域，「可能會失去對飛機的控制，但不會因此偏離航線」。

目前客機黑盒子已尋獲。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，依據他所掌握的資訊，失事客機因天氣惡劣改變航線，但也稱墜機原因尚不清楚，必須進行全面調查。

哈薩克已成立政府委員會進行調查，確保死者與傷者家屬獲得協助，亞塞拜然航空將會暫時停飛巴庫-俄羅斯車臣地區的航班，直到調查完成為止。