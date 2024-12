黑盒子找到了！哈薩克墜機前疑遇強烈GPS干擾　機身似有彈孔痕跡

▲亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克西部墜毀。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

亞塞拜然航空(Azerbaijan Airlines)一架客機25日在哈薩克西部墜毀,造成機上38人死亡、29人受傷。據了解,失事客機因大霧改變航線,根據俄羅斯航空監管部門的說法,很可能是遭遇鳥擊而墜機,但又有消息指出,飛機曾遭遇強烈GPS干擾、機身尾端出現疑似彈孔,目前已尋獲黑盒子,正在等待分析結果。

根據《衛報》報導,這架巴西航空工業190型(Embraer 190)編號J2-8243客機原定從亞塞拜然首都巴庫(Baku)飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼(Grozny),但在距離哈薩克阿克套市(Aktau)約3公里處緊急迫降。

哈薩克副總理博祖姆巴耶夫(Kanat Bozumbayev)指出,這架航班共載有62名乘客和5名機組人員,其中38人在事故中喪生,包含2名機師。當局總共派出超過150名救難人員前往現場,最終有29名乘客倖存,而生還者中包括2名兒童。

▲這起事故共造成38人死亡、29人受傷。(圖/路透)



未經證實的墜機畫面顯示,飛機墜地時起火,並冒出濃濃的黑煙,一些滿身是血、帶有擦傷的乘客從仍然完整的機身殘骸中踉蹌逃出。

俄羅斯多家新聞機構指出,該航班因為遇到大霧,所以被迫更改航道;俄羅斯航空監管機構初步資料顯示,機師在飛機遭鳥擊後決定迫降。不過,亞塞拜然當局指出,墜機原因尚不清楚,目前已全面展開刑事調查。

儘管初步資料顯示,飛機是遭遇鳥擊而墜毀,但官員們未解釋為何飛機會穿越裏海,路透社指出,墜機發生在俄羅斯南部遭受無人機襲擊後不久;無人機活動曾導致該地區機場多次關閉,且距離該班機原航線上最近的俄羅斯機場,也於失事當天早晨關閉。

俄羅斯媒體猜測,該飛機可能被俄羅斯防空系統誤認為烏克蘭無人機而擊落。俄羅斯軍官圖瑪諾夫(Capt Ilya Tumanov)在其Telegram頻道發布了一段影片,顯示機身尾端似乎有一些孔洞,這類損傷類似於彈片或爆炸造成的痕跡,不太可能是鳥擊造成。

Increasing speculation in Russian media that the Baku-Grozny Azerbaijan Airlines flight was shot down by Russian air defenses that mistook it for a Ukrainian drone. Footage of the damage to the fuselage. pic.twitter.com/QzsDbCLDtS