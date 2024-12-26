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黑盒子找到了！哈薩克墜機前疑遇強烈GPS干擾　機身似有彈孔痕跡

▲▼亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機25日在哈薩克西部墜毀。（圖／路透）

▲亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克西部墜毀。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機25日在哈薩克西部墜毀，造成機上38人死亡、29人受傷。據了解，失事客機因大霧改變航線，根據俄羅斯航空監管部門的說法，很可能是遭遇鳥擊而墜機，但又有消息指出，飛機曾遭遇強烈GPS干擾、機身尾端出現疑似彈孔，目前已尋獲黑盒子，正在等待分析結果。

根據《衛報》報導，這架巴西航空工業190型（Embraer 190）編號J2-8243客機原定從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），但在距離哈薩克阿克套市（Aktau）約3公里處緊急迫降。

哈薩克副總理博祖姆巴耶夫（Kanat Bozumbayev）指出，這架航班共載有62名乘客和5名機組人員，其中38人在事故中喪生，包含2名機師。當局總共派出超過150名救難人員前往現場，最終有29名乘客倖存，而生還者中包括2名兒童。

▲▼亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機25日在哈薩克西部墜毀。（圖／路透）

▲這起事故共造成38人死亡、29人受傷。（圖／路透）

未經證實的墜機畫面顯示，飛機墜地時起火，並冒出濃濃的黑煙，一些滿身是血、帶有擦傷的乘客從仍然完整的機身殘骸中踉蹌逃出。

俄羅斯多家新聞機構指出，該航班因為遇到大霧，所以被迫更改航道；俄羅斯航空監管機構初步資料顯示，機師在飛機遭鳥擊後決定迫降。不過，亞塞拜然當局指出，墜機原因尚不清楚，目前已全面展開刑事調查。

儘管初步資料顯示，飛機是遭遇鳥擊而墜毀，但官員們未解釋為何飛機會穿越裏海，路透社指出，墜機發生在俄羅斯南部遭受無人機襲擊後不久；無人機活動曾導致該地區機場多次關閉，且距離該班機原航線上最近的俄羅斯機場，也於失事當天早晨關閉。

俄羅斯媒體猜測，該飛機可能被俄羅斯防空系統誤認為烏克蘭無人機而擊落。俄羅斯軍官圖瑪諾夫（Capt Ilya Tumanov）在其Telegram頻道發布了一段影片，顯示機身尾端似乎有一些孔洞，這類損傷類似於彈片或爆炸造成的痕跡，不太可能是鳥擊造成。

俄羅斯媒體RT新聞網引述倖存者說法指出，飛機失事前曾3度試圖降落車臣，結果全數失敗，到了第3次時就有東西爆炸，機艙內到處都是碎片。

除此之外，根據FlightRadar24.com的航班追蹤數據，飛機在接近阿克套機場時似乎進行了一個不規則的迴旋，其高度在飛行最後幾分鐘內大幅波動。

FlightRadar24也指出，該飛機曾受到嚴重的GPS干擾，這導致飛機傳輸錯誤的ADS-B數據；這種數據可供航班追蹤網站追蹤飛行中的飛機，俄羅斯過去曾被指責在該地區廣泛干擾GPS信號。

哈薩克當局則表示，搜索小組已經找到該架班機的黑盒子，目前正在等待數據分析，希望能盡速釐清事故發生原因。

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