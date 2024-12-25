客機墜毀哈薩克「機身斷裂」殘骸畫面曝！　失事前曾發布SOS訊號

▲一架亞塞拜然航空客機，不幸墜毀哈薩克。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

一架亞塞拜然航空客機，不幸墜毀哈薩克西部城市阿克套（Aktau），現場畫面顯示，機身殘骸明顯斷裂。另據亞塞拜然媒體APA最新消息，客機失事前，曾在裏海上空發出「SOS」求救訊號。

哈薩克緊急部門已經證實這起墜機案，並且派員前往現場救援及滅火。根據社群媒體流傳畫面，客機墜地瞬間，炸出橘紅色火焰，機身嚴重斷裂，還冒出陣陣黑煙。

First video has appeared from the crash site of the Azerbaijan Airlines plane in Kazakhstan's Aktau.



The plane was traveling from Baku to Grozny, and reportedly requested emergency landing before the tragedy happened. pic.twitter.com/PTi1IWtz1w — RT (@RT_com) December 25, 2024

BBC引述當局說法指出，機上有67人。不過路透社引述哈薩克媒體消息，機上共有105名乘客與5名機組員，路透社無法立即核實這項消息。儘管機上人數眾說紛紜，但初步調查顯示「有人倖存」。

綜合外媒報導，這架巴西航空工業190（Embraer 190）客機，從亞塞拜然首都巴庫（Baku），飛往俄羅斯車臣共和國的格羅茲尼（Grozny）。

APA指出，失事之前，客機曾在裏海上空發出「SOS」求救訊號，隨後飛往哈薩克迫降，卻不幸墜毀阿克套機場。

英國天空新聞表示，客機失事前因為大霧改變航線。BBC與亞塞拜然衛星社等外媒則報導，這架客機曾與一群鳥相撞。

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