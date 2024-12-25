客機墜毀哈薩克「機身斷裂」殘骸畫面曝！　失事前曾發布SOS訊號

▲一架亞塞拜然航空客機，不幸墜毀哈薩克。（圖／翻攝X，下同。）
記者吳美依／綜合報導
一架亞塞拜然航空客機，不幸墜毀哈薩克西部城市阿克套（Aktau），現場畫面顯示，機身殘骸明顯斷裂。另據亞塞拜然媒體APA最新消息，客機失事前，曾在裏海上空發出「SOS」求救訊號。
哈薩克緊急部門已經證實這起墜機案，並且派員前往現場救援及滅火。根據社群媒體流傳畫面，客機墜地瞬間，炸出橘紅色火焰，機身嚴重斷裂，還冒出陣陣黑煙。
First video has appeared from the crash site of the Azerbaijan Airlines plane in Kazakhstan's Aktau.— RT (@RT_com) December 25, 2024
The plane was traveling from Baku to Grozny, and reportedly requested emergency landing before the tragedy happened. pic.twitter.com/PTi1IWtz1w
BBC引述當局說法指出，機上有67人。不過路透社引述哈薩克媒體消息，機上共有105名乘客與5名機組員，路透社無法立即核實這項消息。儘管機上人數眾說紛紜，但初步調查顯示「有人倖存」。
綜合外媒報導，這架巴西航空工業190（Embraer 190）客機，從亞塞拜然首都巴庫（Baku），飛往俄羅斯車臣共和國的格羅茲尼（Grozny）。
APA指出，失事之前，客機曾在裏海上空發出「SOS」求救訊號，隨後飛往哈薩克迫降，卻不幸墜毀阿克套機場。
英國天空新聞表示，客機失事前因為大霧改變航線。BBC與亞塞拜然衛星社等外媒則報導，這架客機曾與一群鳥相撞。
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