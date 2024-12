客機墜毀哈薩克「機身斷裂」殘骸畫面曝！　失事前曾發布SOS訊號

▲一架亞塞拜然航空客機,不幸墜毀哈薩克。(圖/翻攝X,下同。)



記者吳美依/綜合報導

一架亞塞拜然航空客機,不幸墜毀哈薩克西部城市阿克套(Aktau),現場畫面顯示,機身殘骸明顯斷裂。另據亞塞拜然媒體APA最新消息,客機失事前,曾在裏海上空發出「SOS」求救訊號。

哈薩克緊急部門已經證實這起墜機案,並且派員前往現場救援及滅火。根據社群媒體流傳畫面,客機墜地瞬間,炸出橘紅色火焰,機身嚴重斷裂,還冒出陣陣黑煙。

First video has appeared from the crash site of the Azerbaijan Airlines plane in Kazakhstan's Aktau.



The plane was traveling from Baku to Grozny, and reportedly requested emergency landing before the tragedy happened. pic.twitter.com/PTi1IWtz1w