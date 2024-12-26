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曾怨鮮奶到校像「防空警報」女師遭調查氣炸！　控訴遭霸凌

▲▼ 「班班喝鮮乳」抵達嘉義！翁章梁與學童共享鮮乳 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲下學期將停辦「班班喝鮮乳」政策 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

「班班喝鮮乳」政策衍生諸多亂象，先前高雄岡山國小林晉如老師就曾形容道，每當鮮奶車到校，學校就猶如「防空警報」，做什麼事都得中斷，引發熱烈討論，數日後行政院即宣布下學期停辦。但林晉如昨(25日)表示，近日學校召開會議，督學下令對她進行調查，讓她質疑受到職場霸凌。林晉如是否被秋後算帳，遭調查與評論鮮奶政策是否有連結？校方表示「一點關係都沒有，這是過度聯想」，事關老師遭多方投訴霸凌學生，為還原真相啟動調查。

林晉如9日在臉書發文表示，這學期學校已經喝了30多次鮮奶，但鮮奶到貨一直沒有規律，只要鮮奶車一到，全校突然「防空警報」，所有活動都被迫中斷，老師得從各處室迅速出動，已經下課到操場的學生，要趕快找回來喝鮮奶，嚴重擾亂課堂作息，更是耗弱心神。

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林晉如發布鮮奶政策評論，該篇貼文點閱破百萬，網友廣大分享轉傳，引起熱烈討論。事隔10天，行政院便宣布，下學期停辦「班班喝鮮乳」政策。

▲▼林晉如老師表示遭調查。（圖／翻攝林晉如老師臉書）

▲林晉如老師表示遭調查。（圖／翻攝林晉如老師臉書）

不過近日林晉如遭校方通知，因有人在網路貼文檢舉，學校因此要召開「校事會議」，由外聘委員、專家學者、學校成員組成調查小組調查她，並由學務主任代教育局督學寄發《教師法》續聘、不續聘辦法，還強調學校是依法行政，聽得她一頭霧水。

林晉如表示，網路貼文沒有具名，通篇沒名沒姓，也不知道是誰寫的，學生是誰？家長是誰？老師是誰？統統不知道。只知道主任問過不是本班家長寫的。原來，網路上「隨便」拿來一篇文章，就可以開「校事會議」讓師入罪？然後解聘？

▲▼林晉如老師表示遭調查。（圖／翻攝林晉如老師臉書）

▲林晉如老師不滿因網路匿名貼文就遭到調查。（圖／翻攝林晉如老師臉書）

林晉如氣憤表示，猶記前校長時代，只要有駐區督學來到岡山國小，都是帶來鼓勵與肯定。尤其那張全台百萬瘋傳找工作、買房買車的那張學習單，還曾被督學稱為「教育之光」，督學甚至親自為我爭取「嘉獎」！怎麼換新校長後，督學就以一篇莫名其妙的「網路貼文」，以「莫須有」的罪名，「有憑有據」的要求學校依法召開「校事會議」調查她？

網友則留替她打氣，「林老師之前批評班班有鮮奶政策時確實有些奇怪的網友在那槓，後來真的宣布停辦，會不會是那些人在出氣呢」、「是不是因為鮮奶下學期不喝的事被報導，有人想要耍手段隨便找個名義陷害？」、「清者自清，可受公評」、「用心的老師 加油！」

針對此事，岡山國小校長游柏芳表示「調查和批評鮮乳政策是完全不相干的事情」，因先前有一篇網路文章被發布在知名家長社團，還有家長到校說明、檢舉和陳情函，內容牽涉到老師對學生的霸凌，因為親師生各說各話，需要裁量多方說法還原真相，因此依法行政啟動校事會議，會由外聘成員組成調查小組進行調查。

游柏芳強調，學校和教育局都是依法行政，不會因某件事情羅織老師的罪名，學校的立場就是保護孩子，如果有案件、舉辦就是照程序來走，才能保障當事人，若無此事，也才能還老師公道，「和老師的貼文一點關係都沒有，千萬做這樣的連結，這是過度聯想，沒必要把事情弄得複雜」。

游柏芳透露，林老師班上最近有點亂，班上學生和學生、老師和學生、親師之間、家長之間，關係都是極待修復，校方也理解老師帶班辛勞，各處室行政也會給予協助，但解鈴還須繫鈴人，希望班級早日恢復平靜。

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