快訊／哈薩克「客機墜毀」生死不明！　炸成火球畫面曝光

▲哈薩克西部發生墜機。(圖/翻攝自X)



記者吳美依/綜合報導

哈薩克西部、裏海沿岸城市阿克套(Aktau)剛剛發生空難,一架客機從亞塞拜然首都巴庫,飛往俄羅斯車臣共和國的格羅茲尼,卻在阿克套機場附近不幸失事。根據社群媒體流傳畫面,客機墜地瞬間,炸出橘紅色火焰。

路透、天空新聞等外媒報導,一架亞塞拜然航空,在阿克套機場附近墜毀,失事前因為大霧改變航線。哈薩克緊急部門已經證實此事,並且派員前往現場救援及滅火。

俄新社、新華社等外媒則引述哈薩克衛生部說法指出,客機上一共有72人,分別為67名乘客與5名機組人員,據信有6人生還。

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.



Before that, the plane made several circles over the airport. pic.twitter.com/rbcxjejFxR