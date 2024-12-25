快訊／哈薩克「客機墜毀」生死不明！　炸成火球畫面曝光

▲哈薩克西部發生墜機。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

哈薩克西部、裏海沿岸城市阿克套（Aktau）剛剛發生空難，一架客機從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄羅斯車臣共和國的格羅茲尼，卻在阿克套機場附近不幸失事。根據社群媒體流傳畫面，客機墜地瞬間，炸出橘紅色火焰。

路透、天空新聞等外媒報導，一架亞塞拜然航空，在阿克套機場附近墜毀，失事前因為大霧改變航線。哈薩克緊急部門已經證實此事，並且派員前往現場救援及滅火。

俄新社、新華社等外媒則引述哈薩克衛生部說法指出，客機上一共有72人，分別為67名乘客與5名機組人員，據信有6人生還。