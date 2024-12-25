財劃法三讀害建設全倒　民進黨議員怒轟：嚴重傷害屏東

▲立法院通過財劃法，民進黨屏東縣議員開記者會讉責。(圖／民進黨屏東縣黨部提供)

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣黨部主委羅平道、民進黨黨團總召陳明達、民進黨黨團幹事長洪明江、民進黨黨團書記長周碧雲，以及梁育慈、李世斌、方一祥、利八魁、 許展維、方文正、潘芳泉、黃建溢等民進黨籍議員，今(25)日下午在屏東縣議會舉辦記者會，通通站出來反對國民黨版本財劃法惡法。

針對國民黨議員的批評，蘇清泉回應表示，「民進黨不會執政，不以全民利益為先，只會鬥爭在野黨，只維護民進黨政黨利益，賴清德以40%選票上台，面對國會60%民意反對，卻聲稱要以更大的民主來回敬，這是哪門子的民主？「只要民進黨敢刪了屏東交通建設預算，我們就用選票教訓賴清德，教訓兩席屏東民進黨立委，不會執政就讓開，換專業的來。」

羅平道主委痛批藍白修惡法，聯手掏空中央3700億，且過程粗暴無理，不僅地方意見未被聽取，表決前更是強渡關山，屏東分配增幅非六都倒數第一，人均分配非六都倒數第二，成為修法中最大受害者。

羅平道進一步說明，國民黨立委蘇清泉發文邀功，完全是看不起屏東人，因為財劃法修法不是幫屏東爭取134億，而是讓屏東白白損失61億，請屏東鄉親強烈譴責蘇清泉與藍白兩黨！

幹事長洪明江則指出，嚴正反對財劃法修法，藍白不只掏空中央預算，更是搶劫行為，是台灣災難的開始，很多建設可能要停擺，而且還會影響到屏東重大交通建設以及社會福利的支出，對屏東人情何以堪。洪明江表示，國民黨蘇清泉的說法就是天大的笑話，完全昧著良心，更怒批蘇清泉踐踏屏東人的民意與尊嚴，號召屏東鄉親共同譴責「藍白」兩黨。

梁育慈議員也怒批國民黨立委蘇清泉聯手國民黨霸凌屏東人，支持藍白通過惡法，已嚴重損害屏東未來發展，蘇清泉還狂妄稱這是大勝利，根本欺騙屏東人，屏東人憤怒到極點。「屏東人不該淪為藍白惡搞的犧牲品，屏東人不是二等公民」。

李世斌議員表示，現在正是屏東的關鍵時刻，此次財劃法卻成為藍白架空中央的工具，如此重北輕南，窮者更窮富者更富，嚴重影響屏東重大建設發展，其中包括高鐵南延、高屏二快以及屏南快道等，質疑蘇清泉只聽黨意，愧對屏東人！他質問蘇清泉對得起屏東縣民嗎？要求蘇清泉應該辭職謝罪！

最後，全場民進黨籍議員大聲疾呼「藍白亂修財劃法，屏東建設全面倒！」，更怒吼「蘇清泉辭職！」表達最大的憤怒與不平，呼籲藍白兩黨不要欺負屏東鄉親！