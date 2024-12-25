律師批藍白通過全球最扯《憲訴法》　「民主國家都有避癱瘓機制」

▲立法院會上週表決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院20日院會通過「憲法訴訟法修正案」，明定憲法法庭判決需有10位大法官參與評議，要做成違憲判決則要有9位同意。律師黃帝穎今（25日）在直播節目中表示，目前台灣憲法法庭案件90%以上都是人民提出釋憲，若官司打到後期，大法官突然因人數不足無法開庭，全世界的民主國家都有一套避免的機制，藍白胡亂修法導致憲法法庭實質癱瘓，讓人民基本權利的救濟管道受剝奪。

立法院上週五在藍白兩黨強勢主導下，通過《憲訴法》修正，提高憲法法庭運作門檻，黃帝穎認為，藍白通過的憲訴法可以說是全球最扯，完全沒有避免癱瘓的機制，本質上就是違憲，台灣本身是五權分立，在權力分立的原則下，沒有一個權力可以實質上剝奪其他權力的行使，現在藍白就是用立法權剝奪癱瘓司法權的行使。

黃帝穎指出，就算藍白通過兩個大法官表面上可開庭，十個人表面上可開庭但九個人才能判違憲，導致二大於八有極少數的否決權，更有可能大法官需要請假或者利益迴避而無法開庭，修法就是不符合正義原則，侵害人民最後的訴訟權，實質上就是癱瘓憲法法庭。

針對憲訴法修正案三讀通過後，黃帝穎提出補救機制。他說，認為有違憲的疑慮，就聲請暫停處分，和國會擴權法案方法一樣，第二個是聲請憲法訴訟，讓大法官解釋，上述都是一般的司法救濟，但會讓大法官陷入兩難，會被藍白攻擊大法官八人開會不符合新法的十人開會九人通過的規定，宣稱判決無效。

黃帝穎強調，目前台灣憲法法庭案件90%以上都是人民提出釋憲，若官司打到後期，大法官突然因人數不足無法開庭，全世界的民主國家沒有這樣的可能，都有一套避免的機制，藍白胡亂修法導致憲法法庭實質癱瘓，讓人民基本權利的救濟管道受剝奪，更嚴重的是侵害到守護國家最後憲政防線，這對台灣的憲政體制以及民主法治價值，無非是莫大的危機。