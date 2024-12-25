趁就職前打好交道！日豐田汽車「上貢3000萬」給川普　跟進福特通用

▲日本豐田汽車向美國總統當選人川普的就職典禮捐贈100萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統當選人川普即將於明年1月20日就職。隨著川普研擬針對外國進口製品提高關稅，日本豐田汽車決定向川普捐贈100萬美元（約新台幣3274萬元），作為川普就職典禮基金，此舉被視為與川普方面打交道。

根據日媒《讀賣新聞》，日本豐田汽車昨（24）日透露，在明年1月20日川普就職典禮，將會捐贈100萬美元。報導分析，豐田汽車在墨西哥設廠生產貨卡車TACOMA，並向美國出口其生產的TACOMA，一旦川普決定向墨西哥進口商品課徵25%關稅，屆時恐對豐田汽車的業績造成負面影響。

對此，豐田汽車回應，此舉是考量其他公司的動向以後所祭出的方針。美媒指出，包括通用汽車、福特汽車等，都向川普明年1月的總統就職典禮捐出100萬美元，就連臉書的母公司Meta、亞馬遜（Amazon）、.com等科技公司也向川普就職典禮捐贈100萬美元，而OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）則是從個人財富捐贈100萬美元。

根據《國會山報》、《路透》，川普曾經於11月底透過社群媒體發文表示，他就任總統後將會發布行政命令，針對來自中國、加拿大、墨西哥的商品提高關稅，包括向加拿大與墨西哥課徵25%關稅，向中國額外徵收10%的關稅，敦促各國提升邊境安全、杜絕向美國出口吩坦尼等毒品。

標普全球股份有限公司11月底發布一份報告，指出一旦美國向歐洲、加拿大、墨西哥徵收高額關稅，則美國與歐洲的汽車製造商可能將損失年度核心利潤達17%。同時，川普還打算廢除民主黨現任總統拜登在電動車與碳排放方面的許多政策。