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大陸 大陸焦點 特派現場

32歲陸籍遊客長野滑雪遇難　窒息原因或與「粉雪」有關

▲「粉雪」較為鬆軟」較為鬆軟細緻，滑雪者跌倒時較易被動吸入導致窒息。（示意圖／翻攝微博）

▲「粉雪」較為鬆軟細緻，滑雪者跌倒時較易被動吸入導致窒息。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名32歲男子22日於日本長野縣志賀高原的燒額山滑雪場遇難，經當地醫院透露，死因為窒息而亡。據悉，當地警方是於22日下午3時30分左右，接到同赴當地滑雪的陸籍遊客報案，稱其在滑雪時下落不明。直至當日下午5時30分左右，救援人員在一處滑雪道外發現該名失蹤男子，直至23日凌晨，男子搶救無效宣告不治。

▲「粉雪」較為鬆軟」較為鬆軟細緻，滑雪者跌倒時較易被動吸入導致窒息。（示意圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，滑雪場指出，遊客遇難的滑雪道的最高坡度達39度，積雪亦未被壓實，屬於高手的路線。當地警方表示，將調查中國遊客遇難原因，包括他是否因為操作滑板失誤而衝出滑雪道等。日本媒體則引述滑雪愛好者稱，滑雪場所在的地區附近近期出現「粉雪」。

對於滑雪愛好者而言，滑雪道有道內雪和道外雪之分。大陸雪場開放的都是道內雪，南方道內雪是由造雪機製造，北方道內雪則為鏟雪機推雪或壓雪而成，最明顯的感受就是，道內雪相對較硬。

然而，道外雪與道內雪相反，也就是沒有經過人工干預的雪道，此種道外雪一般被稱為「粉雪」，相較於道內雪，粉雪基本較厚，比較深，踩上去的感覺較鬆軟，滑起來的觸感與麵粉相似。

「上海科技館」微信公眾號曾發文稱，「粉雪」因特別鬆軟，滑雪者摔倒時，雖然像有氣墊托著不太會感到疼痛，卻容易讓人陷入較深，難以獨自爬起，且容易在倒地時灌入口鼻，被動吸入導致窒息。

大陸一名滑雪教練陳寬也曾提到，雪中摔倒，如果姿勢不對，非常有可能口鼻全臉進雪，導致窒息。「3到5分鐘，人就會立馬沒了，滑粉雪一般需要有專業或有經驗的人帶路，最好還需要有個技術好的斷後。這樣即便有人陷入危險，也可以第一時間搶救。」

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