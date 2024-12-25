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「好想來台灣」日本女高中生模型複刻九份　秒飛到山中老街

記者唐詠絮／彰化報導

日本白梅學園清修高校，10多名女學疫情期間無法出國，將「好想來台灣」的夢想轉化為模型創作，參加「日本模型甲子園大賽」，並以巧思及細膩精湛的工藝複刻了九份的茶樓、階梯及附近的十分車站，模型栩栩如生，獲得了優秀賞和最佳人氣賞等多項大獎。

▲彰化竹塘國中校長說明。（圖／民眾提供）

▲日本女高校作品「好想來台灣」。（圖／民眾提供）

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該作品名為「好想來台灣」，目前正在台灣各地巡迴展覽，吸引了眾多觀眾的目光。作品以1:150的比例還原了九份老街和十分車站，學生們用硬紙板精心打造了平溪鐵道沿線的街屋，上方則是九份古色古香的茶樓。在昏黃燈光的映照下，觀光老街的懷舊情懷被完美呈現。

▲彰化竹塘國中校長說明。（圖／民眾提供）

彰化縣社頭鄉鐵道文物館「福井食堂」為慶祝創立25週年，舉辦了台日高校鐵道模型大賽作品展，「好想來台灣」成為展覽中最引人注目的作品。現場觀眾無不讚嘆其真實度，很多人甚至不知道，這件作品竟是由日本女高中生所創作的。

竹塘國中的校長黃仲平表示，這比賽是全日本高校鐵道模型大賽，到今年2024年已經進入第16屆，其中白梅學園女校更是常勝軍，在學生發揮巧思、細膩與巧手下製作作品。

▲彰化竹塘國中校長說明。（圖／民眾提供）

黃仲平說，「好想來台灣」這個作品完成於2020年，當時日本正處於疫情最嚴峻的時期，出入國境都需居家隔離。學生們雖然無法出國，將這份渴望轉化為模型創作，選擇了九份老街和平溪老街作為創作題材。

黃仲平指出，當年有提供對方相關的照片，供其做比對與測量，作品中融合了鐵道元素等場景，不論是山水、街屋還是茶樓，更將天燈都做了出來，非常的寫實逼真，當年作品參賽學生除了製作一塊A4大小的解說看板，還得製作約一分鐘長的解說影片，獲得第二名的殊榮。

▲彰化竹塘國中校長說明。（圖／民眾提供）

黃仲平還指出，模型製作在日本相當風行，每年一度的「日本高中生鐵道模型甲子園大賽」水準非常高，獲獎的學生如同獲得「教育認證」，在升大學考試中可以加分。要將作品做到呈現完美，不僅在製作過程中得兼具物理、美學工藝及建築等等多個領域，更需要團隊的默契和耐心，相當難能可貴。

▲彰化竹塘國中校長說明。（圖／民眾提供）

▲彰化竹塘國中校長說明。（圖／民眾提供）

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